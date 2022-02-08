Скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Носов

Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов скоропостижно скончался, сообщили в пресс-службе КРДВ. Причины смерти не называются. Носову было 43 года.

С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким, — говорится в сообщении.

В Корпорации Носова охарактеризовали как сильного управленца, яркого, талантливого человека и надёжного товарища. Там отметили его существенный вклад в развитие российских регионов.

По данным источников «Бизнес-online», смерть Носова наступила в результате инсульта.

Игорь Носов занял должность исполняющего обязанности генерального директора КРДВ в мае 2021 года. До этого он был первым замглавы организации. В 2018–2020 годах Носов был заместителем губернатора Нижегородской области, с 2013 по 2018 год руководил АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Кроме того, Носов занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Татарстана, а также возглавлял Совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».

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