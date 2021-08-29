Скончался Герой России Роман Шадрин

Ветеран чеченской войны, Герой России Роман Шадрин скончался в Екатеринбурге на 55-м году жизни. Об этом сообщает E1.ru.

Шадрин умер в реанимации, куда был доставлен несколькими днями ранее. Близкий друг героя Серик Султангабиев сообщил, что у Шадрина было онкологическое заболевание и ему делали операцию.

Здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю, — сказал он.

Информацию о смерти Шадрина изданию подтвердила его супруга Наталья.

Шадрин в ходе первой чеченской войны командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном. Звания Героя России он был удостоен в декабре 1995 года. После службы он являлся депутатом гордумы Екатеринбурга, директором ЦПКиО, а также возглавлял организацию «Герои России».

Ранее сообщалось, что в Москве на 72-м году жизни скончалась член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Большакова. В организации отметили, что она умерла после тяжёлой болезни.