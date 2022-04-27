В Москве скончался знакомый с Фиделем Кастро бывший генерал КГБ Леонов Скончался экс-начальник аналитического управления КГБ Николай Леонов

Николай Леонов / Фото Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

На 95 году жизни скончался бывший начальник аналитического управления КГБ генерал-лейтенант Николай Леонов, об этом сообщила «Газета.Ru». Леонов больше 30 лет проработал в КГБ. В период с 2003 по 2007 был депутатом Госдумы от партии «Родина». Также известно, что Леонов лично знал Фиделя Кастро и Че Гевару.

Николай Леонов родился в 1928 году. Окончил МГИМО. С 1958 года работал в системе Комитета государственной безопасности СССР. Отвечал за кубинское направление работы внешней разведки. Был лично знаком с Че Геварой, Фиделем и Раулем Кастро еще до их прихода к власти на Кубе, — отмечает «Газета.Ru».

6 апреля стало известно, что в 79-летнем возрасте скончался бывший разведчик Михаил Васенков. Шпиона вместе с разведчицей Анной Чапман в 2010 году задержали на территории Соединённых Штатов, однако позже Васенкова передали России в рамках программы по обмену шпионами. Отметим, что шпионов группы Чапман рассекретили после того, как глава американского отдела Александр Потеев (признан государственным изменником) передал тайную информацию о сети российских разведчиков Белому дому.