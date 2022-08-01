Скончался экс-командир группы «Альфа» Скончался экс-командир «Альфа» Головатов, обвиняемый в преступлениях против жителей Вильнюса в 1991 году

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Михаил Головатов

На 73-м году жизни скончался экс-командир группы «Альфа» и полковник в отставке Михаил Головатов, передает РИА Новости. Отмечается, что литовские власти обвиняли военного в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года.

Скончался экс-командир группы «Альфа» Головатов, которого Литва обвиняла в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991, — передает агентство.

27 марта 2019 года суд в Вильнюсе признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. Их заочно приговорили к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно. Еще нескольким фигурантам назначили меньшие сроки наказания. В общей сложности обвинения были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины.

Таким образом власти страны дали оценку январским событиям 1991 года, когда в результате политического двоевластия, вызванного односторонним выходом Литвы из СССР, в уличных столкновениях погибли 14 человек и более 600 были ранены.