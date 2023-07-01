Скончался бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ Манилов

Фото: Борис Приходько/РИА Новости

Бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов

В Москве на 85-м году жизни скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов, сообщил в беседе с «Интерфаксом» глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. Он отметил, что отставной военный долгое время страдал от тяжелой болезни.

Валерий Леонидович скончался сегодня после тяжелой и продолжительной болезни, — заявил Дерябин.

Манилов находился в должности первого замначальника Генштаба ВС РФ с сентября 1996 года по июнь 2001 года. В частности генерал-полковник занимался информационным обеспечением действий федеральных сил во время Второй чеченской войны на территории республики.

Ранее в Москве в возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов. Причина кончины не уточнялись. Маслов прошел путь в рядах Вооруженных Сил России от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками. После этого генерал армии был главным военным представителем РФ при НАТО.

До этого бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин умер в результате заражения коронавирусом. Ему было 75 лет. Он возглавлял Генштаб с 1997 по 2004 год.