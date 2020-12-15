Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников

https://static.news.ru/photo/dd35489c-3f04-11eb-ac56-fa163e074e61_660.jpg Евгений Тяжельников Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников. Об этом сообщил глава организации «Воспитанники комсомола — Моё Отечество» Виктор Мишин.

Сегодня в 15 часов дня умер Евгений Михайлович Тяжельников в городской больнице. Вместе с ним ушла целая эпоха истории комсомола, — отметил Мишин, слова которого приводит РИА Новости.

Он также выразил соболезнования супруге Тяжельникова Инне Васильевне и всем родным и близким покойного.

Евгений Тяжельников родился в 1928 году на Урале. Он окончил Челябинский пединститут и остался в нём работать. В 1968–1977 годы Тяжельников возглавлял комсомол, был первым секретарём ЦК ВЛКСМ. С 1983 года он являлся чрезвычайным и полномочным послом СССР в Румынии.

Ранее NEWS.ru писал, что хозяйственный и общественный деятель Томской области, мэр Томска в 1993–1996 годах Геннадий Коновалов умер после тяжёлой болезни в возрасте 75 лет.

Коновалов был главой администрации Томска в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов, и в условиях острого финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки ему удалось сохранить работоспособность городского хозяйства.