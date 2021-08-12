Скончался бывший мэр Красноярска

Бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков умер в возрасте 73 лет. Он возглавлял город 15 лет. Об этом сообщил депутат краевого заксобрания Илья Зайцев в своём Instagram-аккаунте.

Сегодня не стало Петра Ивановича Пимашкова. Кажется, что он был и будет всегда. Человек, которого любят и уважают. Человек, который многое сделал для города в непростой для него период, — написал Зайцев.

Он также добавил, что экс-мэр работал в Москве, однако никогда не забывал о городе, который возглавлял. Депутат подчеркнул, что Пимашков воспринимал проблемы Красноярска близко к сердцу и старался делать многое для жителей города.

В конце Зайцев поблагодарил почившего за всё, что тот сделал. В комментариях пользователи выразили соболезнования и припомнили бывшему мэру его прозвище в народе — Пётр Фонтаныч: так горожане прозвали Пимашкова за работы по благоустройству города.

Пётр Пимашков был назначен на пост исполняющего главы Красноярска в 1996 году, а в конце того же года избран главой администрации города. В 2000 году повторно избран мэром, в марте 2004 года избран главой в третий раз, в марте 2008 года стал мэром в четвёртый раз. Позднее стал депутатом от «Единой России», из-за чего сложил с себя полномочия мэра.

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