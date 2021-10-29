Скончался бывший главный военный нейрохирург Гайдар

Ушёл из жизни бывший глава Военно-медицинской академии Борис Гайдар, ему было 75 лет, сообщает пресс-служба академии. Он известен созданием современной доктрины оказания нейрохирургической помощи в локальных конфликтах.

Сегодня на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гайдар «разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов», он не раз был командирован в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе. Возглавляя академию, Гайдар провёл масштабную реконструкцию и переоснащение нескольких ведущих хирургических клиник.

В последнее время он возглавлял диссертационный совет академии, был научным руководителем и консультантом при подготовке порядка 30 кандидатских и докторских диссертаций. Хирург награждён орденами Александра Невского, «За службу Родине в вооружённых силах», орденом Почёта, «За заслуги перед Отечеством» и несколькими ведомственными медалями.

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