Скончался бывший губернатор Орловской области Александр Козлов

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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов взял на контроль историю со слабослышащим и неговорящим инвалидом Евгением Агафоновым, которого оштрафовали на пять тысяч рублей за «выкрикивание лозунгов» на несанкционированной акции протеста 31 января. Омбудсмен станет отслеживать обжалование приговора. Об этом в разговоре с журналистами сообщила глава пресс-службы Шишлова Юлия Волкова.

Агафонова осудил Красносельский районный суд. Мужчину обвинили в том, что он «выкрикивал лозунги» и участвовал в перекрытии дорог во время несогласованного митинга. Сам инвалид объяснил, что просто шёл по своим...