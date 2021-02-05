Скончался бывший губернатор Орловской области Александр Козлов

Экс-губернатор Орловской области Александр Козлов умер на 72-м году жизни. Об этом журналистам сообщили в правительстве региона.
Александр Козлов скончался на 72-м году жизни в больнице в Москве после продолжительной болезни, —
приводитТАСС сообщение кабмина.
Действующий глава региона Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким Козлова. Дата и время прощания с экс-губернатором не сообщается.
Козлов занимал должность губернатора Орловской области с 2009 по 2014 год.
Как сообщал NEWS.ru, заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов умер 4 февраля в Москве.