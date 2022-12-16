Скончался бывший депутат Госдумы от ЛДПР Скончался бывший депутат Госдумы от ЛДПР Мусатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни в ночь на 13 декабря, сообщила пресс-служба фракции в беседе с РИА Новости. По словам собеседника, политик долгое время страдал от тяжелой болезни.

ЛДПР выражает соболезнования родным и близким однопартийца... Михаил Мусатов стоял у истоков ЛДПР, в начале 1990-х возглавлял Московскую организацию партии, позже был депутатом Госдумы от ЛДПР с II по V созывы, близким и верным соратником основателя партии Владимира Жириновского. Символично и вдвойне печально, что они ушли из жизни в один год. Вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь, — говорится в сообщении.

Похороны Мусатова пройдут 18 декабря. О том, где именно состоится церемония, собеседник агентства не уточнил.

12 октября стало известно о смерти депутата Госдумы от «Единой России» Николая Петрунина. Ему было 46 лет. Как рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента, он тяжело болел. Петрунин был первым зампредом комитета по энергетике.

В конце июня сообщалось о смерти депутата Госдумы РФ от Татарстана Фатиха Сибагатуллина. Глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования семье политика. Сибагатуллину было 72 года.