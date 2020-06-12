Скончался актёр Сергей Масленников

https://static.news.ru/photo/6867706e-ad99-11ea-a4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Театр БУФ/vk.com

Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» сообщил о смерти актёра Сергея Масленникова. Ему было 58 лет.

В 90-ые Сергей уехал работать в Германию и очень успешно! Но никогда не терял связи, сначала по телефону, потом в сетях! Как жаль! Светлая память! Прощай, Сережка! — приводит театр слова однокурсницы Масленникова Ольги Пикало.

Сергей Масленников окончил в 1988 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза Масленников вместе с однокурсниками создал творческий коллектив и выступал с гастролями.

Ранее NEWS.ru писал о смерти российского актёра Михаила Кокшенова. Ему было 83 года. Он известен по ролям во многих фильмах, среди которых «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы» и «Ширли-мырли».