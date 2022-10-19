Скончался актер и кинорежиссер Давид Кеосаян

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила о смерти старшего брата, телеведущего Тиграна Кеосаяна Давида. Актер, режиссер и сценарист умер на 62-м году жизни. О причинах его кончины главред RT не уточнила.

Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует, — написала Симоньян.

Кеосаян-старший был выпускником факультета журналистики МГУ, после вуза в 1983 году он стал работать в «Совэкспортфильм». В 1986 году отправился представлять организацию в Индию, а после перестройки вернулся и возглавил агентство Gold Vision, которое занималось производством рекламных и музыкальных клипов, включая различные телепроекты.

Одной из первых ролей Давида Кеосаяна была роль беспризорника в культовом советском фильме «Корона Российской империи, или снова неуловимые», в которой он сыграл в 1971 году. Последней его работой в качестве продюсера стала работа над фильмом его брата Тиграна «Крымский мост. Сделано с любовью!», который вышел на экраны в 2018 году.

Ранее стало известно, что в ходе рабочей поездки в Саров Нижегородской области на 68-м году жизни скоропостижно скончался российский физик-теоретик и главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Валерий Рубаков. По предварительной информации, причиной смерти академика стал оторвавшийся тромб.