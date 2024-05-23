Умерла заслуженная артистка России Заслуженная артистка России Елена Муратова скончалась в возрасте 92 лет

Фото: Института современного искусства (ИСИ)

Елена Муратова

На 93-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, театральный педагог, профессор кафедры театрального искусства Елена Муратова, сообщил Институт современного искусства (ИСИ). Коллектив учреждения выразил глубочайшие соболезнования ее родным и близким. Причина смерти не называется.

Муратова сыграла множество ролей в кино, снималась в фильмах «По ту сторону», «Шарф возлюбленного», «Грешница», «Черный бизнес» и многих других, говорится в заявлении института. В театре выступала в пьесах «Гроза» и «Женитьба Фигаро». С 2004 года актриса вела в ИСИ курс «Художественное слово». Елена Муратова также написала несколько пьес, связанных с творчеством поэтессы Марины Цветаевой.

Работа со студентами породила в Елене Петровне педагогический дар высокого класса: в ее мастерстве соединилось умение писать и декламировать, любовь к слову и любовь к человеку, стремление отдать все свои силы зарождающемуся в студенте актеру, — сказано в публикации института.

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