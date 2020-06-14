Скончалась лжехирург Алёна Верди

https://static.news.ru/photo/0c167056-aee0-11ea-a201-fa163e074e61_660.jpg Алёна Верди Фото: Алёна Верди/vk.com

Псевдохирург Алёна Верди, обвинявшаяся в нанесении вреда пациенткам, умерла. Накануне она впала в кому.

Женщина скончалась 15 июня 2020 года, передаёт РЕН ТВ. Тело отправили на судмедэкспертизу. Верди находилась под наблюдением медиков в одной из больниц Краснодара, передаёт «360».

4 июня должно было состояться очередное заседание суда по её делу. Из-за неявки фигурантки слушания перенесли.

Верди стала известна после того, как, не имея никакого специального образования, решила поработать пластическим хирургом. Она оказывала медицинские услуги с 2015 по 2019 год, и за это время несколько её пациентов остались инвалидами из-за последствий операций, а одна потерпевшая скончалась после липосакции.

По предварительным данным, фигурантка работала в частной клинике по поддельному диплому. От действий «доктора» пострадали десятки клиенток. 5 апреля 2019 года Верди задержали в Краснодаре и в этот же день отправили под арест, который впоследствии несколько раз продлевался.

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