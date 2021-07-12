Скончалась член СПЧ Мария Большакова

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Большаков скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации.

В СПЧ отметили, что Большакова ушла из жизни после тяжёлой болезни.

Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артёмовны. Светлая память! — говорится в сообщении.

Мария Большакова родилась 1 июля 1949 года. В 1993 году она создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области. Позднее на базе этой организации был создан «Союз семей военнослужащих России».

В 2006–2010 годах Большакова являлась членом Общественной палаты России, а в 2011-м вошла в состав СПЧ. В 2019 году она стала лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Кроме того, Большакова была награждена знаком отличия «За благодеяние» и имела ведомственные награды Минобороны.

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни умер правозащитник и первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалёв. Он был одним из авторов статьи о правах и свободах Конституции России.