Сколько варить яйца всмятку, вкрутую, в мешочек: пошаговая инструкция

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сколько варить яйца

Яйца — не только полезный и сытный продукт. Они еще и удобны тем, что их можно приготовить буквально за считаные минуты. Причем от того, сколько варятся яйца, зависит их вкус. То есть из одного продукта можно получить несколько разных блюд с разницей в 1–2 минуты. Сегодня расскажем, как правильно варить яйца пашот, сколько варить куриные и перепелиные яйца в скорлупе, а также узнаем, как их легко почистить после приготовления.

Тонкости приготовления вареных яиц

Несмотря на то, что вареные яйца — очень простое блюдо, в деле их приготовления есть свои тонкости. Например, некоторые повара считают, что яйца нужно погружать в кипящую воду, правда, предварительно необходимо их выдержать около получаса при комнатной температуре, чтобы от резкого перепада не потрескалась скорлупа. Если же вы кладете яйцо в холодную воду, то отсчитывать время варки следует после закипания.

Также некоторые доктора рекомендуют мыть яйца с мылом перед приготовлением. Однако нельзя делать это заранее — яйцо покрыто естественным защитным слоем, и если его смыть раньше времени, то продукт быстро испортится даже в холодильнике.

Чтобы яичная скорлупа не треснула во время приготовления, в воду нужно добавить 1 ч. л. соли на 1 литр воды. А чтобы готовое яйцо было легко почистить, нужно сразу после варки положить его в холодную воду.

Однако важнее всего знать не как, а сколько варить яйца. Ведь именно от этого зависит их вкус.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как правильно варить яйца

Сколько варить яйца всмятку

Самый быстрый и простой способ приготовления яиц — всмятку. У такого яйца желток остается жидким полностью, а белок становится твердым с внешней стороны, а в середине может быть полужидким.

Чтобы приготовить яйца всмятку, положите их в кастрюлю или ковш, залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала скорлупу, и поставьте на огонь. После закипания убавьте газ, иначе яйца будут стукаться друг о друга, и скорлупа треснет. После того как вода закипела, яйца следует варить 3 минуты, а затем поставить их под холодную воду.

Похожим образом готовят яйца в мешочек. У этого блюда желток также остается жидким, а белок полностью сварен. Чтобы достигнуть такого результата, время приготовления увеличивают до 4 минут.

Добавим, что для приготовления яиц всмятку или в мешочек лучше брать продукцию у фермеров или у друзей, которые держат свое хозяйство. Дело в том, что при таком способе приготовления желток у яиц фактически остается сырым, и при употреблении товара из магазина есть опасность отравиться несвежим продуктом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Сколько варить яйца вкрутую

Сколько варить яйца вкрутую

Яйца, сваренные вкрутую, — самый безопасный способ употребления этого продукта. Полная термическая обработка дает гарантированную защиту от различных инфекций. У них полностью сварены и белок, и желток. Однако и готовить яйца придется дольше.

Небольшие яйца варить вкрутую необходимо около 8 минут, если же вам повезло купить продукцию от домашних кур, то время приготовления необходимо увеличить до 10 минут после закипания.

Такие яйца сами по себе — полезный и сытный завтрак. Кроме того, именно яйца, сваренные вкрутую, добавляют в салаты. Хранить крутое неочищенное яйцо в холодильнике можно до 7 суток.

Сколько варить перепелиные яйца

Яйца перепелок можно приготовить точно так же, как и куриные: в мешочек, всмятку или вкрутую. Только времени для этого потребуется намного меньше. При погружении в холодную воду для приготовления перепелиных яиц после закипания нужно отсчитать:

1 минуту для приготовления всмятку;

2 минуты, если вам нужны яйца в мешочек;

3 минуты, чтобы получились яйца вкрутую.

Сколько варить яйца пашот после закипания

Есть еще один способ приготовить яйца с помощью отваривания, но только без скорлупы. Яйца пашот появились во французской кухне, и на сегодняшний день существует несколько способов их приготовления:

в воде с уксусом;

в полиэтиленовом пакете;

в специальной пашотнице.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Сколько варить перепелиные яйца

Чтобы приготовить это блюдо по-старинке, необходимо добавить в воду для варки немного уксуса. Затем довести ее до кипения и убавить огонь. В маленькую миску разбиваем яйцо, воду в кастрюле мешаем ложкой, создавая небольшой водоворот в центре, и именно туда медленно вливаем яйцо, опуская миску почти к самой поверхности воды. Приготовить яйцо пашот таким способом можно за 3 минуты. После чего яйцо шумовкой достают из воды, ненадолго выкладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю воду, и затем подают к столу.

Аналогичным способом можно приготовить пашот в полиэтиленовом пакете. Чтобы яйцо не прилипло к пакету, лучше смазать его изнутри небольшим количеством растительного масла. Время приготовления также составит 3 минуты.

Но удобнее всего готовить это блюдо в силиконовой пашотнице, поскольку в этом случае можно сразу добавить специи. Для этого формочку смазываем растительным маслом, разбиваем в нее яйцо, добавляем соль и перец по вкусу и опускаем пашотницу в кипящую воду. Для приготовления потребуется 4 минуты.

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