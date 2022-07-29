Сколько населения нужно России? Ограничится ли страна 137 миллионами, если власти не примут особых мер?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Демографические вопросы занимают первостепенное значение в политической и общественной жизни России с первых лет правления Владимира Путина. В 90-е на них не обращали никакого внимания. Считалось, что главное — рыночные реформы, приватизация и прочее. Создастся рынок — и все само собой наладится. Однако не наладилось.

Средняя продолжительность жизни в 90-е благодаря реформам сократилась на шесть лет, а у мужчин она упала и вовсе до 58 лет, достигнув африканских показателей. Средний мужчина не доживал до пенсии. Но это «реформаторов» мало волновало, на такие скучные темы они предпочитали не говорить, больше уделяя внимания секвестру бюджета и оптимизации расходов.

Однако к 2000 году стало ясно, что перед Россией серьезные вызовы по части демографии и не замечать их больше нельзя. Как сказал в 2007 году Дмитрий Медведев, «у нас очень острая демографическая ситуация. Я бы сказал, кричащая демографическая ситуация. Поэтому если не предпринять сегодня каких-то особых усилий в этом направлении, то будущее нашей страны просто окажется в очень сложном положении».

В связи с этим были приняты так называемые национальные проекты, а внимание губернаторов отныне обращалось в первую очередь на решение социальных проблем населения. Задачей задач были определены повышение рождаемости и продолжительности жизни. Результаты сказались не сразу, но сказались — с 2010 года население России начало понемногу расти. Увеличивалась средняя продолжительность жизни, побив в 2012 году рекорд советского времени (свыше 70 лет).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Родильный дом

Однако этого хватило на недолго. Даже включение в 2014 году Крыма в состав России с его более чем двумя миллионами человек не сделало погоды. С 2019-го началось сокращение населения, которое продолжается до сих пор. А ведь кроме Крыма, в РФ в массовом порядке получили гражданство переселенцы из Донбасса, а также осели на постоянное жительство мигранты из Средней Азии и Закавказья. И у этих мигрантов в большинстве своем все хорошо с рождаемостью, это хорошо заметно на московских детских площадках.

Но даже эти факторы не смогли принципиально изменить тенденцию. На днях демографы ВШЭ подготовили долгосрочный прогноз численности населения России. Наиболее вероятный сценарий — снижение до 137,5 млн к концу века. Сейчас, напомним, население страны — 145 миллионов.

Честно говоря, такой прогноз кажется даже оптимистичным. Если с 2019 по 2022 год население сократилось на 1,2 млн, то почему темпы должны замедлиться? Кстати, Росстат несколько лет назад публиковал сценарий, при котором к 2035 году население РФ может упасть до 134 миллионов.

В 1991 году историческая Россия перенесла тяжелейший удар, ее население сократилось ровно наполовину с распадом СССР. Тогда почему-то об этом не думалось. Иные даже радовались тому, что государство становится маленьким и слабонаселенным, они мечтали, что получится некая Швейцария. Мол, зачем, много людей, в Швейцарии их мало, а живут хорошо. О том, что США не потеряли населения ни на йоту, а, напротив, все время прибавляли и прибавляли — как за счет естественного прироста, так и за счет эмиграции, тоже не думали.

Сегодня даже такая страна, как Бангладеш с территорией меньше Свердловской области, значительно превосходит Россию по численности населения. Уже почти вдовое превосходят нашу страну Бразилия, Пакистан, Индонезия и Нигерия. Скоро Россию догонят Египет, Вьетнам, Мексика, Филиппины, Эфиопия. В современном мире люди это не просто рты, которые нужно кормить. Это главное богатство страны, создающее материальные и нематериальные ценности. Чем больше людей — тем больше талантов самых разных направлений. В Америке это прекрасно осознают, почему и тянут к себе мозги и руки со всего мира.

На долю России в XX веке выпало несколько страшнейших катастроф, невиданных в истории человечества, которые нанесли тяжелейший удар по народонаселению, начиная с Гражданской войны и коллективизации. Окончание коммунизма опять-таки произошло наихудшим способом из всех возможных, через катастрофу перестройки и 90-х. Уже совсем недавно сверхсмертности добавила пандемия ковида.

Грубо говоря, спокойно и сыто, без стрессов население РФ жило лишь урывками. Но даже сейчас, когда люди стали значительно меньше пить и курить, когда начали куда больше заниматься спортом, следить за своим здоровьем, обследоваться, последствия предыдущих негативных тенденций таковы, что население сокращается. Нет установок на семейную жизнь, на продолжение рода, на многодетную семью, вообще на обзаведение детьми. Возраст рождения первого (и последнего) ребенка всячески оттягивается, а с его оттяжкой понижается и возможность зачатия и родов.

Как отмечают демографы, в России в начале XXI века совпали как наихудшие тенденции современного западного мира, так и мира немодернизированного. От последних удалось более-менее уйти, но будущее все равно внушает опасения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия — не Бельгия и не Люксембург. Имея огромную территорию, страна подвергается риску в случае ее незаселенности или малой освоенности. По периметру России множество проблемных точек, и нынешняя специальная военная операция на Украине ярко это демонстрирует. Соответственно, население необходимо и как источник мобилизационного резерва. Со слабой малонаселенной страной никто не будет считаться. И экономика без достаточного количества рабочих рук также обречена на стагнацию. Природные богатства России необходимо и защищать, и осваивать.

Надежды на естественный прирост нет. Трудовая миграция, переходящая в просто эмиграцию, все равно не решает проблем. Во-первых, на самом деле мигрантов не так уж много, во-вторых, многодетны они только в первом поколении. Их потомство, играющее сегодня на детских площадках Москвы, уже будет вести себя в плане семейной жизни и репродуктивного поведения как окружающее население. Об этом свидетельствует мировой опыт.

Именно поэтому Кремль сегодня обращает такое внимание на интеграцию постсоветского пространства. Уже союз трех славянских республик — России, Украины и Белоруссии — дает в совокупности почти 200 миллионов человек. А если к ним прибавить еще ряд стран, то подобное образование будет уже на уровне Пакистана или Бразилии по численности. И с таким потенциалом можно солидно выступать на мировой арене. Думается, в нынешних событиях на Украине заложена и демографическая составляющая, власть не может не понимать, что нет иных способов сохранить значение и силу России.