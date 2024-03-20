Сколько в стране Героев РФ, кому присваивали это звание: инфографика

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20 марта 1992 года было учреждено звание Героя России. В этот день в силу вступил принятый Верховным советом страны закон «Об установлении звания Героя Российской Федерации и учреждении знака особого отличия — медали „Золотая Звезда“». Согласно утвержденному порядку, оно присваивается президентом.

С тех пор обладателями этого высшего звания, получаемого за заслуги перед государством и народом в связи с совершением подвига, стали сотни человек разных профессий. Большинство из всех Героев РФ (более 98,5%) — это мужчины, почти половина обладателей получили награду посмертно. Чаще всего это звание присваивалось в 2000 году.

Что надо знать о звании Героя РФ, кому оно присуждается, какие льготы положены его обладателям и как менялась динамика награждений за последние три десятилетия — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru