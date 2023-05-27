«Склоняю голову»: отец Леонид о решении патриарха запретить его в служении Протоиерей Калинин смиренно принял решение РПЦ о лишении его всех должностей

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Протоиерей Леонид Калинин

Протоиерей Леонид Калинин в разговоре с NEWS.ru заявил, что смиренно принял решение РПЦ запретить его в служении и освободить от должностей. Ранее на сайте РПЦ появилось сообщение, что священнослужитель освобожден от должности настоятеля храма, от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, а также отстранен от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

Вы знаете, решение патриарха я не обсуждаю. Если он принял такое решение, значит, он счел мои действия неправильными. Я здесь склоняю свою голову перед его волей. Для меня воля патриарха — как воля самого Бога, поэтому я принимаю это смиренно и ничтоже вопреки глаголю, как говорят у нас в церкви. За все Бога благодарим и святейшего, — сказал протоиерей.

Ранее протоиерей Леонид Калинин признал, что упомянутая икона находится в тяжелом состоянии и требует капитальных реставрационных работ. Он также предложил располагать икону в специальном боксе, чтобы она могла без урона находиться на обозрении в церкви.