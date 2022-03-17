«Склады будут опустошены»: в индустрии красоты оценили проблему поставок

Стоимость зарубежных расходных материалов для индустрии красоты выросла на 30–60%, сообщил владелец салонов Paul Mitchel Дмитрий Лавров изданию АБН. Он уже ищет замену дефицитным материалам, при этом отмечает, что для перенаправления поставок нужно время в лучшем случае до трёх месяцев.

На создание новых логистических цепочек по самым скромным оценкам потребуется не меньше двух-трёх месяцев. За это время склады будут опустошены, а мы будем не выбирать косметику, с которой работать. Будем работать, с чем предложат. Трёхмесячных запасов нет ни у одного дистрибьютора, все торгуют «с колёс», — сказал Лавров.

Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова добавила, что цены на косметику зависят от курса и могу стабилизироваться вместе с ним. Но к докризисным они не вернутся: этого не было ни в 2008-м, ни в 2015 году.

Ранее из-за проблем с поставками об остром дефиците заявила Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих. В организации сообщили, что на сегодняшний день большинство автопроизводителей и независимых поставщиков перестали ввозить детали и расходные материалы в Россию. По этой причине цены на имеющуюся продукцию на складах внутри страны взлетели в несколько раз.