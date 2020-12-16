Ни товара, ни денег: раскрыта опасность больших скидок в канун Нового года

В канун Нового года в Сети появляется всё больше зеркальных сайтов, которые полностью копируют популярные интернет-магазины. «Двойники» привлекают покупателей низкими ценами, но после перевода средств желанный товар заказчики так и не получают. Этот способ мошенничества является одним из самых популярных в предновогодний период, отмечают эксперты. О том, как работают сайты-двойники и как на них не попасться, а также о других видах «развода» в канун праздников — в материале NEWS.ru.

Во время предновогодней суеты не стоит терять бдительность. Покупая подарки, в первую очередь следует опасаться зеркальных сайтов, заходя на которые человек рискует расстаться со своими деньгами. Схема уловки выглядит достаточно просто. Мошенники создают точные копии популярных сайтов, на которых россияне совершают покупки. Однако на них действуют более выгодные предложения. Цены на востребованные товары на сайтах-близнецах обычно в 2-3 раза ниже обычных. Ни о чём не подозревающий покупатель «клюёт» на выгодную скидку и совершает покупку по предоплате. Таким образом шарлатаны получают не только деньги за товар, которого не существует, но и данные банковской карты жертвы. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил юрист Евгений Клинников.

Нередко аналогичную аферу можно встретить и на популярных сервисах для размещения объявлений о товарах. Человек видит выгодное предложение, однако оно находится в другом городе — необходимо оплатить покупку и сумму доставки. Для таких случаев известные сайты запустили функцию безопасной сделки. Её преимущество заключается в том, что после оплаты по определённой ссылке денежные средства резервируются доской объявлений и продавец получает их только тогда, когда покупатель подтверждает получение товара. Но мошенники научились копировать и эти страницы. Дальше действует такая же схема — человек вводит данные банковской карты на зеркальном сайте, и они попадают в руки шарлатанов. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Геннадий Нефедовский.

В канун Нового года крайне распространён ещё один вид мошенничества. Злоумышленники делают поквартирный обход, в рамках которого представляются сотрудниками районной управы, мэрии или социальной службы и предлагают различную технику: пылесосы, стиральные машины и утюги. В лучшем случае покупатель получает сломанный товар или его дешёвый китайский аналог, поясняет юрист. В худшем — заключит договор, в котором укажет свои банковские реквизиты. Подобная схема обмана обычно действует на людей пенсионного возраста из-за повышенной доверчивости, отмечает Нефедовский.

Также хотелось бы выделить ещё одну интересную схему, которая распространена в канун Нового года. Мошенники создают сайт с яркой рекламой, на котором предлагают человеку денежное вознаграждение за прохождение простого опроса. После того как жертва успешно с ним справляется, на экране высвечивается надпись «вы выиграли 200 тысяч рублей». Затем пользователя просят ввести банковские реквизиты для начисления денежных средств или же оплатить комиссию за выигрыш. Никакого выигрыша человеку, как уже очевидно, не приходит. Геннадий Нефедовский юрист по экономическим вопросам юрист по экономическим вопросам

Предновогодние слабости

CHROMORANGE / Barbara Neveu/Global Look Press

Увеличение числа сайтов-близнецов и других видов мошенничества не зря наблюдается в канун Нового года. Всё дело в том, что именно в это время россияне испытывают эмоциональный подъём и их бдительность притупляется. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

Ещё одна причина, по которой россияне становятся лёгкой «добычей» в канун праздника — желание купить большое количество подарков при ограниченном бюджете, отмечает специалист.

В погоне за выгодой, так ещё и в приподнятом настроении, люди склонны действовать спонтанно и готовы поверить во всё, что предлагают мошенники. Наиболее часто такому влиянию поддаются люди с неустойчивой психикой, которым свойственна частая смена настроения, неуверенность в себе и повышенная тревожность. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

Как не потерять деньги в канун Нового года

Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Чтобы не остаться без финансовых накоплений и не испортить себе настроение прямо перед праздником, следует придерживаться нескольких правил. Главное — сохранять рассудительность и критическое мышление при общении с неизвестными людьми — как в жизни, так и в Интернете, поясняет Клинников.

Не стоит впадать в эйфорию от мнимых скидок. Исходя из моей практики, могу утверждать, что большинство жертв мошенников по прошествии нескольких дней не могут понять, как они попались на такую откровенную ложь. Всегда помните, что мы живём в обществе потребления, где никто и никогда не будет работать себе в убыток. И если цена товара слишком низкая, а тем более меньше себестоимости, значит, вам продают краденное или бракованное. Либо «продавец» планирует получить предоплату и исчезнуть. Евгений Клинников юрист юрист

Чтобы обезопасить себя, также следует внимательно относиться к наименованиям сайтов. Поскольку одна цифра или неправильно написанная буква может делать ресурс зеркальным и передавать все данные мошенникам, отметил Нефедовский.

Кроме того, по возможности следует начинать покупки подарков заранее. За месяц до Нового года у человека не только меньше шансов наткнуться на мошенников, но и отсутствует чувство спешки. А значит, находится больше времени на то, чтобы обдумать покупку и подойти к ней более рационально, подытожила Кондрахина.