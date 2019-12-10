Последние несколько недель в СМИ активно обсуждают тему некурительного табака и его возможного пагубного влияния на здоровье человека. Так, в поле зрения оказалось несколько подростков, которые, предположительно приняв снюс, отравились. NEWS.ru попытался выяснить, что это за вещество и правда ли оно так опасно?

В Екатеринбурге после употребления снюса LYFT в больнице оказался 11-летний мальчик. Вечером в больницу города поступил Витя П. с острым отравлением. Он пояснил, что знакомая девочка дала попробовать снюс. После того как Витя им «закинулся», ему стало плохо. Врачи скорой помощи отвезли мальчика в больницу, где сейчас он проходит лечение, — говорится в сообщении екатеринбургского новостного сообщества «Лампа».

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5 декабря на сайте администрации города Железногорска появилось сообщение о том, что в Красноярском крае два школьника, якобы употребивших снюс, были доставлены в больницу в «неадекватном состоянии». Примерно в эти же дни в Заринске в больницу попал 13-летний подросток.

Школьник чуть не умер, его доставили в больницу, во рту был бездымный табак — снюс, — отмечали в пресс-службе городской мэрии.

Это только несколько случаев из серии отравлений школьников, о которой СМИ сообщали в течение последних трёх недель. Упоминаемый в заметках снюс — это измельчённый и увлажнённый табак. В России он был запрещён в 2015 году, после чего производители заменили в продукте табак на экстракт никотина и стали продавать вещество как «бестабачные никотиновые смеси». Тем не менее сейчас в одном пакетике жевательного табака может содержаться до 40 миллиграммов никотина — в три, четыре раза больше, чем в сигарете.

Снюс в том виде, в котором он продавался в РФ до 2015 года, запрещён во всех странах ЕС, кроме Швеции, где используется в качестве заменителя сигарет.

Помимо сообщений в СМИ о госпитализации людей, употребляющих жевательный табак, соцсети заполонили сообщения родителей и школьных учителей, жалующихся на то, что учащиеся употребляют вещество, из-за чего их всё время рвёт. На волне общественного возмущения об ужесточении контроля за продажей снюса заговорили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка. Омбудсмен Анна Кузнецова заявила , что торговые точки, которые продают несовершеннолетним жевательный табак, должны быть лишены лицензии или оштрафованы на внушительную сумму.

Анна Кузнецова Сергей Булкин/NEWS.ru

Также депутаты Ольга Алимова и Вера Ганзя из КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая (вид некурительного табачного изделия) и снюса. Другой парламентарий — Марат Бариев из «Единой России» — внёс в нижнюю палату Думы предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Мы внесли первыми этот законопроект на рассмотрении в Госдуме. Чтобы в административный кодекс внесли изменения — наказание за распространение никотиносодержащих смесей — там ведь только табак прописан сейчас. Второй законопроект — это уже уголовная ответственность — за нарушение о запрете снюсов. Она наступит в случае, если человек уже понёс административное наказание и не исправился. Официально в законе 2013 года прописан запрет на насвай. В 2015-м — полный запрет на снюс. Но по техрегалменту — снюс это табакосодержащая смесь. А сейчас производители маркируют его как никотиносодержащую продукцию. Более того, сейчас уже есть леденцы, мармелад и даже яблоки пропитывают никотином и продают. Вера Ганзя депутат от КПРФ депутат от КПРФ

Борец с наркотиками и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уверен, что происходящее сейчас с жевательным табаком напоминает то, как заходили в Россию курительные смеси.

Это массированная атака на школы и студенческие общежития. Реклама говорила, что это «легально и безвредно». Раздавали бесплатно. В последнее время ко мне на приём приходили уже несколько делегаций из школ — не знаем, что с этим делать. Бороться с этим можно — если примут закон, то хорошо. Евгений Ройзман борец с наркотиками и экс-мэр Екатеринбурга борец с наркотиками и экс-мэр Екатеринбурга

Экс-мэр добавил, что иногда продавцы снюса арендуют помещения в крупных торговых центрах (ТЦ. — NEWS.ru) и в этом случае ТЦ могли бы сами избавляться от них. По мнению Ройзмана, от них торговому центру особой прибыли нет, а вред подросткам огромный.

Я знаю многих руководителей универмагов, которые уже выгоняют таких продавцов из центра. У нас в своё время была волна с «крокодилом» — чудовищный наркотик, который калечил тысячами наших подростков. Его не запрещали, потому что слишком много было произведено кадеиносодержащих и их нужно было распродать. И все тянули, тянули и только под давлением общественности приняли закон, чтобы кодеиносодержащие стали отпускаться по рецептам. И разом «крокодиловая» волна наркомании сошла на нет. А ведь такой бич страны был, — говорит Ройзман.

В свою очередь главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил в СМИ, что речь идёт об эпидемической вспышке употребления никотина.

Пока мы боролись всем миром с сигаретами, производители табачной продукции придумали другую систему доставки никотина в организм. Из-за снюса повышается риск возникновения онкозаболеваний ротовой области и сердечно-сосудистых расстройств. Уже зафиксированы случаи психических расстройств. Необходимо принимать «пожарные меры» по какому-то сдерживанию или вообще полному запрету оборота, — считает Брюн.

Экс-глава «Города без наркотиков» Евгений Ройзман уверен, что кто-то «заносит» деньги за то, чтобы принятие соответствующих законов притормаживалось.

Обратите внимание: Штаты принимают закон против вейпов, Индия запретила любые электронные сигареты, страны ЕС похожие меры рассматривают. Все видят этот вред, фиксируют смерти и что-то противопоставляют этому. Я думаю, Россия с опозданием тоже всё сделает. Когда стране требуется что-то, в один день принимают изменения в конституции или какой-то закон сразу проходит через две палаты парламента, — вспоминает бывший мэр.

admk26.ru

NEWS.ru пытался узнать мнение продавцов и популяризаторов снюса, однако все они отказались от комментариев. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации.