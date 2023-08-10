Сказание о казахском еврее Воложе Основатель «Яндекса» Аркадий Волож осудил российскую спецоперацию на Украине

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож

Чего только не сделаешь, чтобы не попасть под западные санкции за близость к российской власти! Ужом извернешься. Особенно если твой бизнес, в частности «Яндекс», не один год работал с государственными органами. Приходится играть в стиле «я не я, и лошадь не моя», а главное, срочно, пока подпекает, переписывать биографию. По таком пути пошли финансист Фридман, «уроженец Львова, гражданин Израиля», банкир и пивоторговец Тиньков, а теперь и Аркадий Волож.

Паспорт в 45 лет

Интересно, что сделал недавний главный акционер «Яндекса» со своим российским паспортом, который он, как и положено, получил в 45 лет. С тех пор он приобрел сначала мальтийский документ в обмен на инвестиции, а затем и израильский. А заодно удивительным образом изменил глобальную политическую географию. Выясняется, что родился он даже не в Советском Союзе, а в Республике Казахстан, который, как мы все-таки помним, был одной из советских республик-сестер. Но понятно, что заявления Воложа рассчитаны на современных глобалистов, страдающих крайней формой исторического невежества. А потому внушить им можно все что угодно. Например, то, что, родившись где-то в степях, можно в один прекрасный день проснуться израильским бизнесменом. Видимо, и свое нынешнее немалое состояние Волож должен воспринимать как сон или наваждение, морок, наведенный сомнамбулическим состоянием в неизвестной стране.

Чем занимался Волож со своего переселения в Москву в возрасте 17 лет и до возращения на «историческую родину», можно только догадываться. Не исключено, что страдал от того, что Россия, по его словам, не спешила «становиться частью глобального мира», то есть младшим партером «золотого миллиарда». Или же от того, что ему столько лет приходилось молчать. Собственно, молчал он и после 24 февраля прошлого года. Ведь мало было того, что с 2014 года, начала «русской весны», он переселился, как сам утверждает, в Израиль, отъехав от щедрой родины на безопасное расстояние. Правда, в 2017 году в штаб-квартире своей компании он принимал президента Путина и под телекамерами вел с ним беседу о перспективах искусственного интеллекта. Интернет все помнит в отличие от Аркадия Юрьевича.

Фото: kremlin.ru Посещение Путиным офиса ИТ-компании «Яндекс»

Включенный ген осторожности

Если верить самому Аркадию Воложу, то уже в феврале 2014 года он страдал от «варварского вторжения России», но продолжал молчать. И понятно почему. Начался тонкий процесс раздела многостаночного «Яндекса». В компанию был отправлен государственный чиновник с солидным стажем Алексей Кудрин, который неоднократно посещал Израиль, где тогда уже жил Волож, вскоре оставивший свой пост. Считается, что экс-министр финансов выступал как бы арбитром при разделе активов.

И вот теперь, когда в общих чертах процесс, видимо, завершен, Волож может не только заниматься любимым развитием беспилотного транспорта на Западе, но вдосталь наговориться. В частности, поделиться ощущением ужаса от того, что каждый день «в дома украинцев летят бомбы». И не надо требовать от Воложа каких-то подтверждений его слов. От родины можно отрекаться по-разному, но всегда в ход идет отчаянная ложь, не предполагающая какого-то реального обсуждения. Это просто клятва верности новым хозяевам в надежде на похлопывание по плечу и снятие персональных санкций. А потому очевидно, что и заявление свое Волож делает по любезно предоставленной ему натовской методичке.

Долг перед Россией? Не понимаем...

Когда в эфире ныне не существующей либеральной радиостанции политическая звезда начала 90-х Ирина Хакамада заявила, что родине мы ничего не должны, эта фраза вызвала шок у здравомыслящих людей. Но затем слова эти стали звучать все чаще и в разных интерпретациях. Причем в подобные рассуждения пускались персонажи сытые, многие из которых были обласканы властью. Вот и очередной беглый миллиардер решил отречься от большей и самой яркой части своей жизни. Человек просто отряхнул частицы родной земли со своих подошв.