«Сказал, что меня изобьёт»: курьер ударил москвичку из-за долгого ожидания

https://static.news.ru/photo/064d407a-c490-11eb-b61c-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Студентка МГИМО Наталия Аверичева рассказала, что её ударил курьер сервиса доставки еды, так как посчитал, что слишком долго ждал клиентку. Кроме того, он оскорблял девушку и угрожал ей, передаёт Readovka.

Студентка рассказала , что заказала еду в сервисе Delivery Club, а заказ привёз таксист «Ситимобила». Она живёт в общежитии, куда вход для посторонних закрыт, поэтому ей пришлось спускаться за заказом.

Девушка сообщила, что потратила на это около пяти минут, но сотрудник сервиса посчитал, что это слишком долго. Он попытался отнять заказ, начал оскорблять женщину и угрожать ей.

Я услышала оскорбления вроде «мартышка», «ни один мужчина на такую не посмотрит», «вокруг моего члена крутятся самые красивые женщины, а такие, как ты, мне не нужны». Я послала его. И получила пощёчину, — поделилась она.

Аверичевой удалось убежать от мужчины. Она обратилась в техподдержку сервиса доставки, где перед ней извинились и пообещали провести проверку. При этом там сообщили, что компенсация за такое поведение сотрудника не предусмотрена.

После этого мужчина несколько раз приходил к месту жительства девушки, а также писал ей в соцсетях с просьбами «не ломать ему жизнь».

Ранее сообщилось, что заработок курьера в среднем по стране составил 400 рублей в час, то есть при работе 165 часов в месяц, его доход оказался равен 65,8 тысячи рублей. Соответственно, доход сотрудников службы доставки превысил среднюю зарплату в регионе, причём в некоторых из них вдвое.