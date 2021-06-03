«Сказал, что меня изобьёт»: курьер ударил москвичку из-за долгого ожидания

Студентка МГИМО Наталия Аверичева рассказала, что её ударил курьер сервиса доставки еды, так как посчитал, что слишком долго ждал клиентку. Кроме того, он оскорблял девушку и угрожал ей, передаёт Readovka.
Студентка
Девушка сообщила, что потратила на это около пяти минут, но сотрудник сервиса посчитал, что это слишком долго. Он попытался отнять заказ, начал оскорблять женщину и угрожать ей.
Я услышала оскорбления вроде «мартышка», «ни один мужчина на такую не посмотрит», «вокруг моего члена крутятся самые красивые женщины, а такие, как ты, мне не нужны». Я послала его. И получила пощёчину, — поделилась она.
Аверичевой удалось убежать от мужчины. Она обратилась в техподдержку сервиса доставки, где перед ней извинились и пообещали провести проверку. При этом там сообщили, что компенсация за такое поведение сотрудника не предусмотрена.
После этого мужчина несколько раз приходил к месту жительства девушки, а также писал ей в соцсетях с просьбами «не ломать ему жизнь».
Ранее сообщилось, что заработок курьера в среднем по стране составил 400 рублей в час, то есть при работе 165 часов в месяц, его доход оказался равен 65,8 тысячи рублей. Соответственно, доход сотрудников службы доставки превысил среднюю зарплату в регионе, причём в некоторых из них вдвое.