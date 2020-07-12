Скандальный монах Сергий пригрозил Путину «полномасштабной духовной войной»

https://static.news.ru/photo/2eb67b12-c450-11ea-bb81-fa163e074e61_660.jpg Николай Романов (Сергий) Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Лишённый сана священнослужителя Николай Романов (Сергий) пообещал начать «полномасштабную духовную войну», если президент РФ Владимир Путин не сложит свои полномочия.

Предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России, — заявил бывший священнослужитель.

По его словам, глава государства и патриарх Кирилл являются скрытыми врагами России, которые привели страну «к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни».

Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден лёгким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым, — подчеркнул Романов.

Кроме того, скандальный монах оценил протесты, которое проходят в Хабаровском крае из-за задержания губернатора региона Сергея Фургала. Он считает, что это «первая ласточка. А ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлём», передаёт E1.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки.

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. Однако уже 19 июня священнослужитель вернулся к активному противостоянию церковным властям — он выпустил видеоролик, где призвал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.

3 июля Николая Романова лишили священного сана. Соответствующее решение принял суд Екатеринбургской епархии. По словам настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора — председателя церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николая Малета лишён сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов, писал NEWS.ru.