Скандальный блогер возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе» Блогер Эдвард Билл возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Эдвард Билл (слева)

Блогер Эдвард Билл почтил память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» и возложил цветы к стихийному мемориалу, передает корреспондент NEWS.ru. По данным Telegram-канала Baza, к 25 марта число погибших достигло 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах.

Пранкер в ноябре 2022 года вышел на свободу. По его вине в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находилась в одной из машин. Автомобиль Audi RS6, на котором Билл спровоцировал аварию, ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числилось 800 штрафов за три месяца.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.

24 марта певец SHAMAN также почтил память жертв теракта в концертном зале. На опубликованных кадрах видно, как исполнитель возлагает цветы к мемориалу на акции «Журавли».