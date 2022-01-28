Скандального питерского ресторатора заподозрили во взяточничестве

В доме скандально известного питерского ресторатора Александра Коновалова, лидера так называемого QR-сопротивления, проходят обыски. Об этом «Фонтанке» сообщила его невестка Анжелика Гетше. По версии следствия, бизнесмен якобы причастен к посредничеству в даче взятки.

Сообщается, что за помощь управляющей антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте Коновалов взял 50 тысяч рублей. В чём именно заключается суть его помощи, не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка заведений общепита на соблюдение коронавирусных ограничений. Всего было осмотрено 20 точек, в список адресов вошли заведения скандально известного ресторатора Александра Коновалова и другие, примкнувшие к его движению, которые отказываются соблюдать требования по проверке QR-кодов о вакцинации. По результатам рейда в отношении 103 посетителей и 32 юридических лиц были составлены административные протоколы, а заведения, в которых были выявлены нарушения, временно закрыли.

После этого ресторатор заявил о готовности продолжать борьбу против ограничений и сообщил о многомилионных убытках. Он отметил, что может вывести на улицы восемь тысяч своих сотрудников, и они сами готовы к этому. По его словам, полицейские продолжают охранять его заведения, не давая никаких объяснений. Коновалов намерен подавать заявления по поводу превышений полномочий полиции и препятствования законной предпринимательской деятельности.