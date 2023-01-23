Скандально известный ректор РАНХиГС освобожден от должности Ректор РАНХиГС Мау освобожден от должности

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Мау

Ректор РАНХиГС Виктор Мау освобожден от должности, сообщили в пресс-службе правительства. Он покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, — говорится в сообщении.

Мау был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Следствие считало его причастным к неисполнению договоров между Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) и Фондом новых форм развития образования и к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников. Мау не признавал вину. Расследование дела прекратили в октябре 2022 года, а в ноябре он уехал в Израиль. В РАНХиГС сообщили, что ректор находился в плановом отпуске, согласованном с кабмином.

Ранее руководство института РАНХиГС уволило с должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).