Скандал Тарасовой на похоронах Заворотнюк, обвал доллара: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Падение курса доллара накануне отпускного сезона, прощание и похороны актрисы Анастасии Заворотнюк, умершей после пяти лет борьбы с раком, — эти и другие новости были в центре внимания соцсетей и СМИ. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Какой курс доллара, почему он падает

В последнюю неделю мая курс доллара на Московской Бирже снизился до 88,6 рубля. Евро и юань стоили 96,28 рубля и 12,18 рубля соответственно. Примерно такие же значения сохранились вечером 28 мая. Только за один день доллар упал упал на 91 копейку, евро — на рубль и две копейки, а юань — на 11 копеек. Месяц назад курс американской валюты равнялся почти 93 рублям, европейской — 100, а юань можно было купить за 12,8.

Как отмечает в беседе с NEWS.ru экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, рублю помогает требование к крупным российским экспортерам о продаже ими большей части их валютной выручки (это насыщает российский рынок долларами и евро и делает их менее дефицитными). Кроме того, Россия заметно развивает расчеты в национальной валюте во внешней торговле, что повышает спрос на рубль.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил в разговоре с NEWS.ru, что рубль абсолютно ожидаемо вернулся на уровни начала года на фоне высокой ключевой ставки Центробанка (чем выше ставка, тем дороже рубль, в том числе в кредит), а также работы бюджетного правила (продажи иностранной валюты из резервов страны) и налогового периода (высокий спрос больших компаний-экспортеров на рубль в конце месяца для уплаты налогов). Про фактор налоговых выплат заявил и главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По словам Калмановича, американская валюта снижается на международном рынке. Причина — ожидание более скорого и интенсивного снижения ставок от Федеральной резервной системы (ФРС). Американский Центробанк, как и российский ЦБ, довольно долго держит ставку высокой, и рынок ждет периода ее снижения. А следовательно — и удешевления доллара.

«Сейчас инфляция в США стала заметно отступать, и у ФРС все меньше поводов держать высокий процент. В конце этой недели будут опубликованы обновленные данные по инфляции за предыдущий месяц, и их важно будет проанализировать для актуализации прогноза», — сказал Калманович.

Также важны заседания ФРС, на которых ее председатель Джером Пауэлл дает ориентиры по дальнейшему монетарному курсу страны, отметил аналитик. Две ближайшие встречи состоятся 12 июня и 31 июля.

В то же время, подчеркнул Калманович, не стоит сбрасывать со счетов и геополитические риски. Если в мире произойдет новый конфликт, это может сыграть на руку доллару. При кризисах разного рода инвесторы выходят из рисковых инвестиций и вкладываются в считающуюся надежной твердую американскую валюту, отметил он.

«Сейчас наиболее острой „головной болью“ земного шара можно назвать ближневосточный конфликт», — сказал Калманович.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько доллар будет стоить летом

Калманович считает, что в июне-июле доллар может опуститься до 85–87,5 рубля. Основатель Школы практического инвестирования частный инвестор Федор Сидоров полагает, что летом не стоит ждать новых минимумов курса американской валюты. По его словам, маловероятно, что курс доллара составит 75–80 рублей, а евро — ниже 90.

«Конечно, многое будет зависеть от уровня инфляции и внешнеторгового баланса в стране, а также от общего состояния и тенденций мировой экономики», — сказал эксперт NEWS.ru.

Лобода считает, что ослабление доллара — временное явление.

«В начале лета мы увидим американскую валюту на бирже максимум по 85–87 рублей. Политике слабого рубля (когда в бюджет поступает больше нацвалюты от экспорта российских товаров за доллары и евро. — NEWS.ru) около 30 лет. Вряд ли стоит ожидать возвращения позиций к 70 рублям и ниже за доллар. Очередной заметный виток санкционного противостояния может оказать негативное влияние на валютные курсы», — объясняет аналитик.

Зельцер отмечает, что уверенное укрепление рубля может остановиться на сегодняшнем уровне. «Где-то здесь ожидается стабилизация курсов, а в начале лета возможен и отскок иностранных валют вверх на фоне прохождения пика налоговых платежей и возможной корректировки бюджетного правила. По этой причине рубль может немного сдать назад, скажем, до 90 за доллар в начале лета. Но не выше», — утверждает аналитик.

По словам аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, укрепление рубля — вероятно, временное явление. Он отмечает, что в краткосрочной перспективе доллар может опуститься до 87,4–87,5 за доллар. Валюта США, скорее всего, вернется в более привычный для нее диапазон 90–95 рублей в среднесрочной перспективе (нескольких месяцев), считает эксперт.

«Есть несколько причин возможного дальнейшего ослабления рубля. Например, это снижающееся сальдо торгового баланса (снижение экспорта из РФ в апреле после его высокого уровня в мае. — NEWS.ru). Мы также не станем исключать переход Банка России к снижению ключевой ставки. Однако, видимо, это произойдет только ближе к концу года», — отмечает Дудченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда будет выгодно покупать валюту, путевки и импортные товары

Благоприятный период для покупки валюты может начаться уже в ближайшее время, говорит Зельцер.

В свою очередь Калманович отмечает, что лучше всего приобретать билеты и путевки заранее, особенно по направлениям, пользующимся большим спросом. Это можно делать в конце месяца, когда близок период налоговых выплат, поскольку он укрепляет рубль, считает эксперт.

Сидоров поясняет, что стоимость путевок зависит в большей степени от сезона, чем от колебаний курсов.

«Что касается бытовой техники и прочих импортных товаров, в данном случае я не вижу смысла пытаться „запрыгнуть в последний вагон“. Дело в том, что из-за проблем с логистикой и усложнившихся цепочек поставок в Россию любая выгода от „низких“ доллара и евро будет нивелироваться транспортной составляющей», — говорит инвестор.

Дудченко считает, что лучше всего покупать валюту сейчас. Если, к примеру, приобретать иностранный автомобиль, то стоит подумать о высоких кредитных ставках, которые сохраняются из-за политики ЦБ. Вопросы о покупке других импортных товаров и путевок субъективны и зависят от многих факторов, отмечает эксперт.

Какой скандал случился на похоронах Заворотнюк

1 июня состоялось прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк. Церемония проходила в Покровском монастыре. Тело Заворотнюк туда доставил черный Mercedes.

В монастыре актриса лежала в белом открытом гробу и, как сообщал корреспондент NEWS.ru, выглядела худой. Лицо артистки очень осунулось. Присутствующие отметили, что Заворотнюк нанесли много посмертного грима.

У обители выстроилась очередь из поклонников, желающих проводить звезду сериала «Моя прекрасная няня» в последний путь. По данным корреспондентов, проститься с актрисой приехали десятки людей.

Церемонию прощания с Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Покровский женский монастырь в Москве он прибыл вместе с супругой Татьяной Навкой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков и Татьяна Навка

«Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была очень мужественной, потому что долго боролась с болезнью», — сказал Песков.

Представитель Кремля поприветствовал хореографа Илью Авербуха. После этого Песков возложил цветы к гробу артистки.

Навка на прощании с актрисой сказала, что всегда будет помнить ее смелой и жизнерадостной. По ее словам, артистка остается в памяти близких и зрителей, которые ее любили и переживали за нее.

«Мы ее всегда будем помнить такой лучезарной и светлой, жизнерадостной, такой красавицей, невероятной женой, матерью и другом, нашей звездой. Я уверена, что она там на небесах будет гордиться и Петром, и Милой, и всеми своими детьми. <...> Мне не хватает ее уверенности, смелости, рядом с ней всегда было очень спокойно. Это ее неунывание, вера только в хорошее, светлое всегда с нами», — сказала Навка.

Кинорежиссер Игорь Угольников назвал Заворотнюк актрисой в широком смысле этого слова. Он рассказал, что последнюю роль артистка сыграла в его фильме «Каспий 24».

«Настя снималась в нашей картине „Каспий 24“, эта роль была написана для нее. [Так] получилась, что [эта роль] стала ее последней ролью. Леня Агутин написал песню для этого фильма, называется „Паришь в облаках“. И вот сейчас мы ее в облака и провожаем. Светлый, удивительный человек, так долго и тяжко уходивший», — отметил артист.

Заслуженный артист России Сергей Жигунов также прибыл в Покровский женский монастырь в Москве. Ранее актер не комментировал сообщения о смерти артистки, с которой сблизился на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня».

Проститься с Заворотнюк пришел и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он принес большой букет алых роз. По словам дрессировщика, Заворотнюк была очень хорошим человеком. Запашный отметил, что люди, пришедшие проститься с актрисой, демонстрируют, что она не была одинока. Он назвал смерть артистки неправильной и несправедливой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эдгард Запашный

Убитая горем заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попросила прощения у гроба Заворотнюк. На женщине не было лица, рядом с ней стоял супруг Заворотнюк фигурист Петр Чернышев.

«Милая, хорошая, талантливая! Прости нас», — произнесла Тарасова.

После церемонии прощания с Заворотнюк Тарасова внезапно пристыдила присутствующих у церкви Покровского монастыря журналистов. По ее словам, от прессы «хорошего мало».

«Стыдитесь, совести у вас нет. Ничего, конечно, плохого, но и хорошего мало от вас», — заявила она. Чем были вызваны слова тренера, не сообщается.

Читайте также:

«Любовь давала силы»: Чернышев впервые о смерти Заворотнюк

Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент рассказал об интересе сокурсника

Названа причина госпитализации народного артиста Александра Михайлова