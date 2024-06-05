Скандал с Сати Казановой и «Крокусом». Певица хочет компенсацию за теракт?

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сати Казанова

Российская певица Сати Казанова заявила, что лично отменила свой концерт после трагедии в «Крокус Сити Холле», а от организаторов потребовала вернуть деньги за аренду, сообщает портал Super. Что об этом известно?

Что рассказали организаторы концерта

Организаторы мероприятия рассказали SHOT, что певица сама настаивала на том, чтобы ее выступление состоялось, а после отказа потребовала вернуть ей деньги за оплаченную аренду.

«Концерт экс-участницы „Фабрики“ должен был пройти в клубе „Баунс“ 24 марта, но этот день президент объявил днем общероссийского траура по жертвам теракта в „Крокусе“. Ивент-пространство Omega Events, через которое бронируют выступления звезд в „Баунсе“, уведомило представителей Сати об отмене концерта и предложило перенести его на другую дату. Но команда Казановой, как уверяют организаторы, якобы настаивала на проведении мероприятия, несмотря на траур, а после отказа потребовала вернуть деньги за аренду. Им сообщили, что по условиям договора это не предусмотрено, так как концерт не состоялся „по не зависящим от них обстоятельствам“», — говорится в публикации SHOT.

Источник добавил, что после этого Казанова решила вернуть деньги за аренду клуба через суд — итого 614 тысяч рублей, иск подан на юрлицо организаторов ООО «Сикс».

Что рассказала Казанова об отмене концерта

В комментарии изданию Super певица объяснила, что ей было неприятно читать негативную и неверную информацию о ситуации с отменой ее концерта после трагедии в «Крокусе».

«Сегодня в СМИ я прочла о себе очень неприятные, порочащие мое имя вещи. Мне очень больно, но я чувствую, что не могу молчать и должна защитить свое имя от голословных нападок. Заголовки пестрят, якобы я потребовала полмиллиона рублей за отмену моего концерта в день траура по жертвам ужасающих событий в „Крокусе“. Это ложь», — призналась она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По ее словам, никаких сольных концертов в эти дни запланировано не было, только мероприятие в формате фестиваля, посвященное ее онлайн-сообществу.

«А после трагедии 22 марта я лично отменила все свои выступления, потому что иначе было нельзя. Такие дни — не время для праздников и концертов. По условиям договора организаторы мероприятия обязаны были вернуть деньги, которые мы заплатили за аренду помещения. Но они не согласились. Позднее мы вынуждены были обратиться в суд, чтобы решить все в правовом поле. Но, видимо, не все готовы честно решать возникшие сложности. И мы подадим еще один иск, на этот раз за возмутительную клевету», — пояснила артистка.

В подтверждение своих слов артистка в социальных сетях опубликовала скрины переписки с организаторами концерта.

«Уже в ночь трагедии, 22 марта, я лично отменила данное событие, ибо иначе и быть не могло», — написала она.

Она также подчеркнула, что всегда была честна со своими зрителями, а недобросовестные подрядчики просто хотят «выгородить себя».

«Я всегда была предельно честна со своими зрителями и никогда не пойду на поводу у алчности или личной выгоды. Мне очень жаль, что недобросовестные подрядчики таким образом пытаются выгородить себя, играя на страданиях и боли людей», — резюмировала Сати Казанова.

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