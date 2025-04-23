ОНФ разбирается с попавшими на свалку письмами бойцам СВО В ОНФ расследуют инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Инцидент с найденными на свалке письмами студентов для бойцов СВО попал под прицел отделения Народного фронта в Нижегородской области, там инициировали проверку, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОНФ. При этом в техникуме объяснили, что все послания были переданы в руки представителей Народного фронта.

Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтерским организациям региона, в том числе в Народный фронт. Президентское движение подключилось к расследованию инцидента, — отметили в пресс-службе.

В ОНФ знают, что значат для бойцов на передовой письма и слова поддержки, отметили в пресс-службе. Представители организации выразили уверенность, что выкинувшего послания на помойку удастся найти.

Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что человек, выбросивший письма, является «тупым моральным уродом». По его словам, по факту случившегося проводится проверка. Власти делают все возможное, чтобы найти виновных, подчеркнул глава региона.

Ранее в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин заметил, что письма от студентов могли выкинуть по безалаберности или даже намеренно. Он добавил, что по данному факту органы власти области и общественные организации должны дать оценку — без внимания проступок остаться не должен.