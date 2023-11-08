Скандал с частным детсадом в Москве: почему и куда полиция забрала малышей В Москве полиция забрала детей в отдел из частного детского сада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов после проверки детского сада Smile Fish, расположенного в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова, забрали всех воспитанников в отделение полиции, сообщает SHOT. Что об этом известно?

Что произошло в дошкольном учреждении

По данным SHOT, сотрудники полиции пришли в детский сад и потребовали документы у управляющей, разрешающие им ухаживать за чужими детьми.

«Пока девушка ездила за бумагами в офис, затолкали семерых карапузов в „бобик“ и увезли в отдел, сейчас они там. Самому младшему ребенку — год и восемь месяцев, самому старшему — шесть лет», — говорится в публикации.

По словам основателя Smile Fish Ивана Сорокина, оперативная группа в лице подполковника полиции и двух следователей вошла в детсад 8 ноября. Им предоставили всю необходимую документацию, договоры между учреждением и родителями, копии свидетельств о рождении, но правоохранители все равно приняли решение забрать детей в отделение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Прорвались в нашу жилую квартиру, где мы осуществляем присмотр и уход за детьми на дому. Восемь полицейских — из них два следователя, один подполковник, — сказали: „У вас незаконная деятельность“. Назвали детей беспризорниками, забрали детей, вытащили на улицу, посадили в бобики и увезли», — заявил Сорокин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему сотрудники полиции могли прийти с проверкой

По словам управляющей данного детского сада, правоохранители на протяжении двух недель постоянно приходят в учреждение с различными проверками, при этом вся необходимая документации им всегда предоставлялась.

«По словам сотрудницы, все началось после того, как одна из соседок (сад располагается в жилом доме) начала жаловаться в полицию на шум», — рассказала она, сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка пояснила, что ей пришлось звонить родителям малышей и вызывать их с работы, чтобы они приехали в отделение и забрали своих детей.

По данным SHOT, заявление в полицию на частный детский сад Smile Fish написала 54-летняя соседка, которая была недовольна тем, что дети себя вели очень шумно.

«Все вопросы были решены, и сейчас здесь никого нет. Я была очень недовольна, что здесь открыли садик», — заявил она.

Что известно о детских частных садах Smile Fish

На официальном сайте организации говорится, что первый садик в 1985 году открыла Наталья Сорокина для своего ребенка.

«Более 30 лет мы занимаемся развитием детей, наш опыт собрал в себе самые лучшие современные наработки. Это позволяет нашим малышам познавать этот мир в счастливой и радостной атмосфере. Мы искренне считаем, что бережное отношение к здоровью ребенка, развитие его мышления и навыков общения являются самым важным для становления маленькой личности», — говорится на главной странице сайта.

Также детские сады открыты и в других городах России: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Иркутске, Самаре и т. д.

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