https://static.news.ru/photo/f6061924-19b6-11ea-9bd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудница скорой помощи в Ростове-на-Дону отказалась надевать бахилы по просьбе вызвавшей бригаду медиков местной жительницы. После того как видео с инцидентом попало в соцсети, фельдшер рассказала подробности произошедшего.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» сотрудница ростовской подстанции неотложки № 3 Ирина Ганицкая сообщила , что предлагала провести осмотр пациента в автомобиле, но та отказалась от оказания медпомощи. После этого фельдшер связалась со старшим врачом и сообщила ему о ситуации.

Мне сказали «бери следующий вызов — есть люди, которые действительно нуждаются в нашей помощи», и я уехала на сердечный приступ, — отметила Ганицкая.

По её словам, супруга пациента пожаловалась в центральную диспетчерскую службу, где ей пояснили, что согласно инструкции фельдшеры не должны надевать бахилы.

Мне написала адвокат о том, что женщина имела право на съёмку, но не имела права выкладывать видео в Интернет без согласия. Я ей добро на это не давала — мне не было смысла пиариться. Мне эта ситуация абсолютно неприятна, что моё имя доброе треплется по всей стране, хотя пол-России точно за меня, — добавила медработница.

Ганицкая также уверяет, что за 15 лет её службы в скорой помощи на неё не поступило ни одной жалобы, а «такая история возникла вообще впервые». Она добавила, что коллеги сочувствуют ей, а пользователи «ВКонтакте» предлагают помощь.

Как писал NEWS.ru, ранее водители нескольких станций скорой помощи в Перми столкнулись с невыплатами зарплат в течение двух месяцев. Они составили коллективное обращение на имя прокурора Прикамья Андрея Юмшанова и требуют от надзорного ведомства вмешаться в ситуацию.