Скандал Машковых, фильм про Костомарова, удар по Токмаку: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Мария Машкова и Роман Костомаров

Актриса Мария Машкова окончательно отреклась от звездного отца Владимира Машкова, спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что фильм о судьбе фигуриста Романа Костомарова может вдохновить многих людей, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожской области бомбами зарубежного производства — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Скандал в семье Машковых: почему дочь отреклась от звездного отца?

Издание MK.RU сообщает, что дочь российского актера Владимира Машкова Мария, покинувшая Россию, окончательно отреклась от отца. По информации СМИ, сейчас артистка больше не представляет даже возможности встречи с родственником.

«Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — приводит MK.RU слова Марии.

Как пишет издание, Машкова сохранила в памяти образ родителя, когда ему было около 25 лет. В публикации говорится, что тогда Мария считала его «молодым, усатым, классным парнем». При этом незадолго до этого актриса опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) трогательный пост о родителях и назвала их рок-звездами. Она призналась, что счастлива быть их ребенком и благодарна за то, что они очень сильно любили друг друга. Свою публикацию она закончила фразой «Да будет мир во всем мире!».

«Как же я счастлива, что родилась именно у вас! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой <...>. Да будет мир во всем мире!» — написала Машкова.

Фото: Социальные сети Мария и Владимир Машковы

Весной 2022 года Машкова осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине и назвала происходящее немыслимым. После этого отец призвал артистку «быть хорошей россиянкой» и «попросить прощения за предательство». В одном из интервью артист заявил, что с презрением относится к уехавшим из России звездам. Он добавил, что они «поменяли полушария головного мозга на другие» и таким артистам стоит ждать беды.

«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: „А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было“. Любовь всем папам, кто погряз во зле... Я как дочь еще поборюсь за своего», — говорила она.

Также Машкова отмечала, что не общалась с отцом больше года. По информации СМИ, после того, как девушка отказалась попросить прощения и вернуться на родину, актер прекратил любое общение с ней.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что дочь Машкова отказалась общаться с отцом из-за отсутствия должного воспитания. Парламентарий не исключила, что причиной окончательного разрыва стало слишком продолжительное проживание за пределами РФ.

«К сожалению, она очень долго жила далеко от него. Не получила должного воспитания. Не нашла общий язык с ним, или он с ней не нашёл. Вполне житейская ситуация. Наверное, он хотел с ней встретиться и общаться. Как всякий нормальный родитель хотел общаться со своим ребенком. Видимо, мать не давала. Можно только посочувствовать ему», — отметила Драпеко.

Осенью прошлого года Машкова заявила, что получила гражданство Соединенных Штатов. Кроме того, она сменила имя на Машу Машкову. До этого гражданами США стали ее супруг продюсер Александр Слободяник-младший и дочери Стефания и Александра. Машкова вышла замуж в 2012 году. Ее муж к тому моменту 12 лет проживал в Штатах. Поскольку жить на две страны оказалось тяжело, актриса решила остаться вместе с супругом за границей.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Мария Машкова

«Вслед за мужем и дочерями стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — сообщила актриса подписчикам.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни обрадовались новости о гражданстве актрисы, другие же, напротив, оказались опечалены и раскритиковали артистку.

«Спасибо, что делитесь хорошими новостями. Поздравления по каждому пункту! Счастья вам и прекрасных проектов, Новая Маша! Ждем завтрашней премьеры на яблочном тв (премьера сериала «Ради всего человечества» на Apple TV. — NEWS.ru)», — написала одна из пользовательниц.

«Поздравляю от всей души!!! Столько хороших новостей для Вас, Маша! И это только начало!» — отметила другая.

Блогер Наталия Ремиш написала, что новость Машковой — «восторг по всем позициям». Актрису также поздравила певица Вера Брежнева, написав «Ура».

Фильм о нелегкой судьбе Костомарова: что сказал Губерниев о новой работе Андреасяна?

Фигурист Роман Костомаров — мужественный человек, о его судьбе должны снимать фильмы, рассказал спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. Так он прокомментировал новость о том, что режиссер Сарик Андреасян снимет картину о спортсмене. По его словам, многих людей может вдохновить этот фильм о жизни Костомарова.

«Если получится хорошее кино, то я посмотрю. То, что случилось с Костомаровым, ни один сценарист не напишет. Рома — мужественный человек, про него еще будут снимать фильмы. Многих эта картина может вдохновить. Пожелаем удачи режиссеру и посмотрим, кто сыграет Романа. Я считаю, такое кино нужно снимать. Будем смотреть, что там нам наснимает Андреасян», — рассказал Губерниев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

25 апреля Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о фигуристе, его творческом пути и преодолении трудностей. Он выразил уверенность, что кино получится «чемпионским» при непосредственном участии Романа и его близких. Режиссер признался, что его до глубины души тронула история фигуриста, которому ампутировали конечности вследствие тяжелой болезни.

«Когда я увидел Романа вновь на льду, когда осознал, что человек способен преодолеть любые сложности, если у него есть желание бороться, любить и заниматься делом своей жизни. Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное „чемпионское“ кино при непосредственном участии Романа и его близких», — высказался Андреасян.

Кинокритик Александр Шпагин считает, что у Андреасяна может получиться хороший фильм о Костомарове. По его словам, постановщик является профессионалом своего дела.

«Мне кажется, Сарик Андреасян справится с проектом о Романе Костомарове. Многим не нравились его работы, но он исправился. Он поставил просто шедевральный сериал „Жизнь по вызову“. Андреасян — профессионал, и когда нужно, он это демонстрирует», — отметил Шпагин.

Также кинокритик похвалил фильм Андреасяна «Землетрясение». Кроме того, одной из хороших работ он назвал картину «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, который, несмотря на «странную игру», вписался в киноленту. Шпагин заявил, что обязательно оценит предстоящий фильм о спортсмене.

«В 2010-м, когда требовался тупой гламур, он снимал тупой гламур. Но и там у него были удачи, в частности фильм „Землетрясение“. Это отличная работа, кстати, намного лучше, чем у Котта о том же самом землетрясении в Армянской ССР. У Андреасяна картина вышла сильнее, драматичнее, трагичнее. Андреасян „лепит“ фильмы один за другим, может сделать как хорошие, так и плохие. Но о Костомарове, на мой взгляд, людям будет интересно посмотреть. Ему, главное, хорошую драматургию, и фильм получится», — заключил собеседник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров

Мощный удар ВСУ по Токмаку: какие бомбы использовали украинские военные?

Вооруженные силы Украины вечером 25 апреля нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что снаряд попал в жилую пятиэтажку, есть раненые. Известно, что Токмак является городом-побратимом, поэтому туда отправились российские спасатели из региона.

«Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — сообщил Мельниченко.

Также взрывной волной были выбиты окна и двери в четырех домах и здании детского сада, добавил губернатор. Он выразил уверенность, что в скором времени Киев ответит за все преступления против народа. В общей сложности были повреждены пять жилых домов и детское учреждение.

Позднее выяснилось, что украинские военные при обстреле города Токмак применили управляемые авиационные бомбы иностранного производства. По информации СМИ, два снаряда были поражены российской системой ПВО.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий затем опубликовал фотографии многоэтажки, которая попала под обстрел. По его словам, при атаке пострадали четыре человека. На представленных кадрах можно увидеть последствия обстрела. Полностью разрушены четыре квартиры. Пострадавшие находятся в медучреждении с различными ранениями.

Балицкий сообщил, что под завалами может оставаться еще один человек. На месте продолжают работать спасатели. Подразделения укомплектованы и обеспечены необходимым оборудованием и спецтехникой. Им оказывают помощь бригады спасателей из Пензенской области.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Атаке ВСУ также подверглось село Коровяковка Глушковского района Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что 26 апреля было зафиксировано 11 выстрелов со стороны Украины. В результате атаки погиб местный житель.

«Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — написал Старовойт.

По словам губернатора, пострадали пять домовладений, магазин и личное авто. Также повреждена газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично отсутствует свет. Аварийные бригады начнут восстановление, как только позволит обстановка, отметил губернатор. Власти пообещали оказать им помощь в восстановлении имущества.

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