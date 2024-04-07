Скандал из-за Ширвиндта, кошмар в Харькове, буря уровня Х: что будет дальше

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Самый богатый человек России, удары по военной инфраструктуре в Харькове, прорыв дамбы в Орске, скандал в Театре сатиры после смерти его бывшего руководителя актера Александра Ширвиндта, мощная магнитная буря, надвигающаяся на Землю в ближайшие дни, — эти темы были в центре внимания соцсетей и СМИ. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Какие объекты в Харькове поразили на этой неделе

ВС России нанесли серию ударов по объектам военного назначения, расположенным в Харькове и окрестностях. Один из самых мощных ударов пришелся по танковому училищу Вооруженных сил Украины, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы.

«Под удар попало танковое училище на улице Полтавский Шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что, по предварительным данным, удар нанесен по подстанции и «в городе пропал свет». Также военкоры писали о бегстве жителей Харькова, которые назвали последние события в городе «настоящим кошмаром».

6 апреля стало известно, что несколько административных зданий в Харькове оказались повреждены после взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Он уточнил, что также урон был нанесен автозаправочной станции и станции технического обслуживания в Шевченковском районе.

«В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены <...> ряд административных зданий, АЗС, СТО», — сообщил Терехов.

Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, в Харькове ВС России поразили склад с боеприпасами ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Склад накрыли. Харьков. 00:20 [мск], два прилета в черте города, очень громко и объемно», — проинформировал Лебедев.

Кроме того, в течение всей недели поступали сообщения о прибытии и закреплении в Харькове националистических украинских формирований. В городе под кураторством ГУР было создано националистическое подразделение, которым командует бывший начальник штаба закарпатского батальона «Сонечко» Руслан Каганец, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, новое формирование назвали «Видар» в честь бога мщения из скандинавской мифологии.

«В Харькове спешно под кураторством ГУР создано очередное украинское националистическое подразделение, назвали „Видар“ (в скандинавской мифологии — бог мщения). Командует бывший начальник штаба закарпатского батальона „Сонечко“ (укр. „солнышко“) Руслан Каганец, замполит — ярая националистка из Харькова Мила Демчик», — написал он.

Фото: ДСНС Украины

Прорыв дамбы в Орске: что случилось, сколько пострадавших

Утром 6 апреля стало известно, что в зоне затопления после прорыва дамбы в Орске обнаружены два тела, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. Власти региона опровергли информацию о большем числе погибших, которая ранее распространилась в Сети.

«Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент», — сообщили в правительстве.

В пресс-службе губернатора Оренбургской области также сообщили, что нынешняя паводковая ситуация, наблюдаемая на территории региона, бывает раз в 100 лет. Там уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.

В МЧС России сообщили, что после прорыва дамбы подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах, вода прибывает в ту часть города, где расположен частный сектор. В Орске развернута спасательная операция с участием более 500 специалистов и порядка 200 единиц техники. Сотрудники МЧС вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Мэр города Сергей Салмин заявил, что жителям нескольких районов Оренбурга, оказавшихся в зоне подтопления, необходимо немедленно покинуть свои дома. В скором времени власти начнут использовать систему оповещения, он призвал отнестись к сигналу серьезно. При этом жителей, которые отказываются покидать дома, будут эвакуировать принудительно при участии сотрудников полиции, предупредил глава города.

«В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — написал Салмин.

По словам мэра, на территории Оренбурга действует режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, уровень воды в Урале достиг 8,55 метра и продолжает повышаться. Салмин предупредил, что ночью вода может дойти до критического уровня.

Что же стало причиной столь масштабного бедствия? Все дело в том, что дамба в Орске содержалась ненадлежащим образом, сообщил прокурор Оренбургской области Руслан Медведев. По его словам, в ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.

«Установлено, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, в связи с чем 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы. Материалы проверки были направлены в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ <...>, а также по ст. 293 УК РФ», — сообщили в прокуратуре.

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Кто самый богатый человек России

Основатель и экс-президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии журнала Forbes. Как отмечается, за год состояние бизнесмена увеличилось на $8,1 млрд.

«Первое место в российском списке Forbes впервые занял экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — его состояние за год выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд», — говорится в сообщении.

Сам Алекперов рассказывал, что с 1968 года прошел все ступени работы в нефтяной промышленности — от рабочего-буровика до первого замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992–1993 годах он возглавил нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть», на базе которого было создано ОАО «ЛУКОЙЛ». После приватизации Алекперов стал крупнейшим акционером этой компании и ее президентом.

В интервью Познеру в 2012 году миллиардер рассказал, как проходила приватизация компании. Он подчеркнул, что не занимался скупкой ваучеров, полученных рабочими, как это происходило во многих других компаниях.

«В компании „ЛУКОЙЛ“ приватизационные процессы шли немножко по-другому, чем у других нефтяных компаний. У нас не было залоговых аукционов, у нас было по закону РФ — 5% пакет был отдан руководителям и коллективам нефтяной компании. После этого нас продавало государство — 6%, потом еще 8%... Последний пакет акций, который был продан государством, — это 2004 год, [американская] компания „Коноко-Филлипс“ купила последние 9%, которые принадлежали государству. Поэтому у нас так называемой ваучерной приватизации не было, у нас не было никакой другой приватизации, у нас была приватизация одна — правительство продавало наши пакеты, когда ему необходимы были средства», — объяснил Алекперов.

По словам миллиардера, «каждый использует свой шанс» — и руководство ЛУКОЙЛа смогло использовать шанс, который предоставили им 1990-е годы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вагит Алекперов

Что за скандал в Театре сатиры после смерти Ширвиндта

После смерти художественного руководителя Театры сатиры Александра Ширвиндта в учреждении произошел внутренний раскол. Как сообщает MK.RU, речь идет об отмене одного из спектаклей, в котором должен был принимать участие Александр Ширвиндт.

«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», — пишет издание.

«Где мы?..» — единственная постановка, в которой участвовал Ширвиндт. Он должен был выйти на сцену 3 апреля.

Актер Александр Олешко предложил не отменять спектакль, а устроить своего рода памятный вечер с участием артистов постановки. По его задумке, актеры рассказали бы, как ставилась пьеса, показали бы костюмы и рассказали о различных нюансах. Однако новое руководство театра придерживается другого мнения.

«Я просил не отменять спектакль 3 апреля. Хотел, чтобы была поставлена декорация, открылся занавес и на сцену вышли по возможности его участники: режиссер, костюмеры, гримеры, помощник режиссера, реквизиторы, художник, композитор. Сели и рассказали бы, как играли, репетировали, как создавался спектакль, как много было интересного, смешного и грустного. Чтобы на сцене на вешалке висели сценические костюмы Александра Анатольевича. Чтобы на экране были показаны монологи Ширвиндта из спектакля, а мы бы их прокомментировали, ведь текст пьесы неоднократно переделывался. И чтобы в конце на экране был последний монолог Александра Анатольевича, которым он заканчивал спектакль.

Это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей, которые чувствуют и понимают, что театр в эти дни, накануне своего 100-летия, прощается с ярчайшими страницами, которые вошли в историю. Это было бы своего рода передачей огня, эстафетной палочки новому поколению артистов этого прославленного театра. Но мою инициативу сделать такой вечер 3 апреля новое художественное руководство театра не поддержало», — заявил Олешко в соцсетях.

Дирекция Театра сатиры в ответ на поднявшийся шум объяснила, что спектакль отменен, а памятный вечер Ширвиндта уже начали готовить к 19 июля, к его 90-летию.

«В этот день ему исполнилось бы 90 лет. Для всех нас, коллег и поклонников, это очень важная дата. Вечер памяти пройдет в декорациях спектакля „Где мы?..“ — это последний спектакль, в котором играл Александр Анатольевич. Спектакль, который мы так любили. На вечер будут приглашены участники спектакля, труппа театра, родственники, друзья и коллеги. Мы будем вспоминать о его ролях, его книги, его программы, его долгую творческую жизнь. Мы вспомним его таким, каким его знали и любили. Подробности о том, как можно попасть на мероприятие, мы сообщим позже», — отметили в дирекции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда самая мощная буря в апреле 2024 года

На этой неделе стало известно, что вспышка высшего балла Х1.1 была зафиксирована 28 марта около полуночи по московскому времени и продолжалась около 30 минут. Как пишут «Метеовести», она произошла в том же центре солнечной активности № 3615, который 24 марта стал причиной очень сильной магнитной бури класса G4.

В Институте космических исследований РАН сообщили, что после вспышки на Солнце наблюдается большая корональная дыра — область пониженной плотности и температуры плазмы. Немедленные эффекты вспышки задели Землю только по касательной. Однако в самые ближайшие дни люди почувствуют на себе влияние сильной магнитной бури.

По прогнозам ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики, в апреле 2024-го — три периода магнитных бурь. Первая из них накрыла планету 2 апреля. Вторая магнитная буря достигнет Земли с 9 по 11 апреля. Наиболее мощное колебание месяца придется на период с 19 по 22 апреля. В эти дни сила геоударов достигнет отметки в 5 баллов.

Кардиолог и аритмолог Ольга Савонина объяснила, что чувствительным к погоде и влиянию космоса людям не следует игнорировать магнитные бури. Последствия могут быть самыми плачевными — вплоть до гипертонического криза. В первую очередь это относится к пожилым людям старше 60 лет и пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы облегчить состояние метеочувствительных людей, кардиолог предложила три простые рекомендации: не перегружать себя работой в эти дни; пить больше воды и употреблять меньше соли и соленых продуктов, способных обострить проблемы с давлением; спать не менее восьми часов в сутки.

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