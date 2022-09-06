Скалки, телефоны и штыри: хирурги рассказали, что извлекают из пациентов Хирург из Новосибирска обнаружил внутри девушки три старых телефона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на обилие товаров в секс-шопах, люди иногда используют для удовлетворения предметы, которые для этого не предназначены, после чего обращаются за помощью к врачам, пишет «МК в Новосибирске». Хирург Константин признался изданию, что однажды извлек из половых органов девушки три старых телефона, металлический штырь в заднем проходе у мужчины, а также скакалку длиной в 50 см из прямой кишки пациента.

Девушка пожаловалась на боли в промежности. Отправили ее на осмотр к гинекологу, после чего врач пришел просто в недоумение. Внутри оказались сразу три старых телефона Nokia. <...> Ошеломленный врач спросил: зачем? Молодежь смущенно ответила, что таким образом развлекались, им нравится вибрация, — сообщил врач.

Новосибирский хирург Владимир отметил, что инородный предмет внутри организма — не повод для шуток. По его словам, чаще всего разные предметы вынимают из прямой кишки мужчин, нередко такие «игры» заканчиваются ее разрывом, приводят к перитониту или кровотечению. Иногда нужна не одна операция, чтобы извлечь инородное тело, бывают и летальные исходы, подытожил специалист.

Врачи из травмпункта Мытищинского района ранее извлекли из ноги мужчины семисантиметровую иглу, о которой он даже не подозревал. Он обратился в учреждение с жалобами на продолжительные боли в области правого тазобедренного сустава. После обследования выяснилось, что боль вызывала швейная игла, которая застряла в бедре.