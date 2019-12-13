https://static.news.ru/photo/a0d1d498-1240-11ea-94a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Телеведущая Ольга Скабеева не оценила шутку президента Украины Владимира Зеленского, которая, в свою очередь, была ответом на шутку российского лидера Владимира Путина.

Ранее, оценивая перспективы заключения транзитного контракта с Украиной, Путин процитировал детский стишок: «А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет». Зеленский не остался в долгу и в эфире украинского канала «1+1» продолжил стихотворение: «А у нас газопровод. И в этом баланс».

Панч Зеленского в ответ на стишок от Путина. Ну такое... Гусман бы и 4-ку за такую шутку пожалел, — написала Скабеева в своём Telegram-канале.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о снятии сериала с его участием с эфира российского телеканала. Политик отметил, что он удивлён тем, что в России показали всего несколько серий телешоу, купив права на него у шведской компании, которая приобрела их ещё в 2012 году.