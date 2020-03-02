https://static.news.ru/photo/69b9e204-5ca8-11ea-87c4-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: olgaskabeeva/instagram.com

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева о том, что Украина может решить конфликт с Россией, сбросив на Москву атомную бомбу.

Для сведения, Потураев в Раде занимает должность замглавы Комитета по гуманитарной и информационной политике. Молодец какой, — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Она добавила, что украинский политик состоит в правящей партии «Слуга Народа».

Как ранее писал NEWS.ru, Скабеева высказалась относительно предложения модели Алёны Водонаевой наказать журналистку штрафом. Как считает звезда программы «60 минут», бывшая участница «Дома-2» поняла, что после возникшего скандала после слов о «рожающем быдле» её может ждать реальное наказание. И теперь Водонаева просто «ищет себе компанию».