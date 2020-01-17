https://static.news.ru/photo/1946beca-39b5-11ea-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущие Алёна Водонаева и Ольга Скабеева поругались в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». В частности, экс-участницу популярного реалити задело высказывание Скабеевой о её внешности.

Водонаева приняла участие в программе, посвящённой теме материнского капитала. Она появилась в эфире по видеосвязи в довольно строгом образе.

Какая у вас целомудренная внешность, — заявила Скабеева, приветствуя гостью.

Реплика телеведущей вызвала возмущение Водонаевой. Она предложила не заниматься обсуждением её внешних данных, а сосредоточиться на теме, которой посвящена программа. Ведущая в очередной раз заявила, что выплата материнского капитала приведёт к негативным последствиям и к увеличению рождаемости в среде маргиналов, которые будут охотиться за «лёгкими» деньгами.

Я хочу, чтобы материнский капитал стал приятным бонусом для нормальных семей, а не единственным способом рожать для людей низкой социальной ответственности. Всплеск родов будет в очень нехороших слоях населения. А потом мы через 20–30 лет поймём, кто из этих людей вырос, — заявила знаменитость.

На это Скабеева ответила, что ведущая ничего не понимает в данной программе, пояснив, что обналичить маткапитал невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов в резкой форме отреагировал на слова ведущей Алёны Водонаевой о «быдле», рожающем детей. Политик назвал её высказывания «чушью», а саму экс-звезду реалити-шоу — «расфуфыренной дурой». По его словам, пока президент пытается решить проблемы демографии, какая-то неизвестная ведущая позволяет себе нелепые заявления.