Скабеева подняла на смех идею Верховной рады о «налоге на трусость» Скабеева назвала логичными слова Стефанчука о брони от мобилизации за деньги

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Идея председателя Верховной рады Руслана Стефанчука ввести на Украине «налог на трусость», то есть бронь от мобилизации за деньги, выглядит логичной, заявила в Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева. По ее словам, предложение украинского депутата равносильно формуле: «Хочешь жить — плати президенту Владимиру Зеленскому».

Хочешь жить, плати Зеленскому! В принципе, логично! — оценила Скабеева.

Она также привела дословную цитату Стефанчука. Из нее следует, что политик упомянул «налог на трусость», который действовал в средневековой Англии. Стефанчук объяснил, что в современной Украине должен работать принцип: на одного воина нужно восемь человек, которые обеспечат его содержание. Депутат также отметил, что Киеву необходимо находить средства для повышения уровня экономики.

«Налог на трусость» ввели в Англии начала XII века во времена правления короля Генриха I. Налог предполагал, что рыцарь или военнообязанный подданный мог откупиться от службы и участия в войнах. Однако, когда к власти пришел король Джон Безземельный и поднял налог на 300%, народ возмутился. После этого появилась Хартия вольностей.

Ранее депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины удвоить выплаты военнослужащим для мотивации. По его словам, сейчас украинские солдаты получают надбавку за «боевые» в размере 100 тысяч гривен ($2,6 тысячи).