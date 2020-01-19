https://static.news.ru/photo/69bc93fe-3a3f-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алёны Водонаевой о том, что ведущая «60 минут» пропагандирует «агрессию и невежество».

Попавшая на эфир программы Водоноева осталась крайне недовольна тем, что её упрекнули в невежестве. Скабеева заметила, что не бывшая участница «Дома-2» утверждает программу по поддержке материнства. Зато может называть людей «быдлом».

Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю, — написала Скабеева в Instagram.

Волноваться по поводу помощи, положенной за рождение ребёнка, не нужно, добавила ведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущие Алёна Водонаева и Ольга Скабеева поругались в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». В частности, экс-участницу популярного реалити задело высказывание Скабеевой о её внешности.