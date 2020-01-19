Алёна Водонаева Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алёны Водонаевой о том, что ведущая «60 минут» пропагандирует «агрессию и невежество».

Попавшая на эфир программы Водоноева осталась крайне недовольна тем, что её упрекнули в невежестве. Скабеева заметила, что не бывшая участница «Дома-2» утверждает программу по поддержке материнства. Зато может называть людей «быдлом».

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Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее «упрекаем в неосведомленностях», а сами ведем себя хуже любых хейтеров, хотя ее просто «беспокоят миллионы россиян». Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю. Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до «Дома-2» в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова. Политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем. А чем ей не понравились ее же фотографии из журнала «Максим», я не знаю. Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них.

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)

Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю, — написала Скабеева в Instagram.

Волноваться по поводу помощи, положенной за рождение ребёнка, не нужно, добавила ведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущие Алёна Водонаева и Ольга Скабеева поругались в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». В частности, экс-участницу популярного реалити задело высказывание Скабеевой о её внешности.

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