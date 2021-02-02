Скабеева назвала «охамевшими» дипломатов, приехавших на суд по Навальному

https://static.news.ru/photo/9eeed60c-6556-11eb-baed-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Иностранные дипломаты, прибывшие в Мосгорсуд на выездное заседание, где рассматривается изменение меры пресечения для Алексея Навального, потребовали синхронный перевод процесса на иностранные языки. Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась этому требованию, заявив, что дипломаты «охамели совсем».

Западные дипломаты выразили протест в Мосгорсуде из-за отсутствия перевода на иностранные языки. Что, протест? Realy? — приводит «Царьград» слова Скабеевой.

Журналистку поддержал военкор Александр Коц, предложивший выгнать представителей иностранных дипведомств не только из здания суда, но и из страны. Он также рассказал, что за происходящим в здании Мосгорсуда одновременно следят 13 камер видеонаблюдения, ещё две переносные камеры сотрудники пресс-службы суда установили на штативах в центре зала заседаний.

Ранее стало известно, что на заседание суда, на котором рассматривается вопрос об изменении меры пресечения для Алексея Навального, помимо представителей прессы, приехали многие зарубежные дипломаты.

Как писал NEWS.ru, присутствие представителей иностранных дипведомств на заседании суда осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, это является вмешательством во внутренние дела России и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию. Официальный представитель президента Дмитрий Песков также призвал дипломатов «не оказывать давление на независимый суд».