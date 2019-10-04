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Известная телеведущая Ольга Скабеева высмеяла оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским .

Белорусский лидер сказал о восстановлении товарооборота с Украиной и оговорился, произнеся «регионы России». Зеленский указал коллеге на ошибку, на что тот ответил: «Я уже испугался, неужели я „Владимир Владимирович“ сказал». Глава Украины сказал ему: «Слава богу, нет».

Как смешно Лукашенко троллит Зеленского, — написала журналистка в своём в Telegram-канале.

Она также назвала слава Лукашенко «оговорочкой по Фрейду».

Лукашенко и Зеленский: оговорочка по Фрейду pic.twitter.com/TmDYrm4jCi — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 октября 2019 г.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский во время встречи с Александром Лукашенко на украино-белорусском форуме пошутил на тему близости двух народов. По его словам, эту связь можно проследить, изучив фамилии. Слова Зеленского можно расшифровать следующим образом: самый распространённый суффикс украинских фамилий — «ко». Например, Тимошенко, Бондаренко, Петренко, Шевченко. Такое же окончание фамилии часто встречается и в Белоруссии. Например, Лукашенко.