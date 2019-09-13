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Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными бывшего следователя по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Гнатива и адвоката Владислава Оленского в мошенничестве и вымогательстве взяток у бизнесмена. Они отправились в колонию строгого режима на 14 и 12 лет соответственно.

По версии следствия, Гнатив в 2014 году расследовал уголовное дело, заведённое на владельца холдинга «Синее море» Юрия Исаева, которого обвиняли в незаконном получении крупных кредитов. Сотрудник ФСБ посоветовал бизнесмену нанять...