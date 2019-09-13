https://static.news.ru/photo/8032e1cc-d574-11e9-b5a1-fa163e074e61_660.jpgФото: скриншот Игорь Соков/vk.com
Уголовное дело заведено в Бурятии в связи с якобы «применением насилия в отношении представителя власти» во время стихийного митинга жителей Улан-Уде, не согласных с данными местного избиркома по итогам выборов мэра города. Об этом сообщает республиканское СУ СК.
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга, организованного на центральной площади Улан-Удэ, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — говорится на сайте ведомства.
Следствие полагает, что 12 сентября один из митингующих «распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии, причинив представителю власти ожог роговицы глаза». Назначены судмедэкспертизы.