Фото: скриншот Игорь Соков/vk.com

Уголовное дело заведено в Бурятии в связи с якобы «применением насилия в отношении представителя власти» во время стихийного митинга жителей Улан-Уде, не согласных с данными местного избиркома по итогам выборов мэра города. Об этом сообщает республиканское СУ СК.

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга, организованного на центральной площади Улан-Удэ, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — говорится на сайте ведомства.

Следствие полагает, что 12 сентября один из митингующих «распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии, причинив представителю власти ожог роговицы глаза». Назначены судмедэкспертизы.

Как писал News.ru, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов остался доволен действиями силовиков, разогнавших митинг в Улан-Удэ, назвав их «сдержанными и профессиональными».

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