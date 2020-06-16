СК завёл дело на проверявшего ТЭЦ в Норильске сотрудника Ростехнадзора

https://static.news.ru/photo/2a84a06c-afe9-11ea-b481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов.

Дело о халатности возбуждено в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой.

По данным следователей, в ноябре 2017-го и в декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске. При этом она не проверила аварийный резервуар и не выявила факт отсутствия на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. В 2019-м в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого сделано не было, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Ликвидацией последствий происшествия занимаются более 700 человек и примерно 300 единиц техники, а также авиация МЧС. На воде размещены боновые заграждения, которые способствуют локализации пятен топлива. Топливо собирают с поверхности рек, расположенных поблизости озёр, притоков и с прибрежного грунта.

МЧС РФ предлагает понизить уровень чрезвычайной ситуации в Норильске с федерального на региональный. Новые рекомендации могут вступить в силу с 20 июня 2020 года, писал NEWS.ru.