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Руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников в разговоре с журналистами сообщил о стоимости празднования Нового года в ресторанах на территории столицы. Оказалось, что средний чек на одну персону составит 10 тысяч рублей.

Мирошников отметил, что намного дешевле праздновать в кафе. В заведениях такого типа за одного человека придётся заплатить от 3,5 тысячи рублей. Однако в ресторанах москвичей и гостей столицы ожидает не...