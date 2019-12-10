https://static.news.ru/photo/5d7882f8-1be8-11ea-beb0-fa163e074e61_660.jpgЭлла ПамфиловаФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Судебная экспертиза признала Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, невменяемым. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру, кроме того, выписано постановление о его принудительном лечении.
Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — сообщили в СКР.
Согласно данным следствия, Карабалаев с 2014 года находился на территории РФ без постоянного места жительства и источника дохода.
Как писал NEWS.ru, Карабалаев напал на Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября. Он несколько раз ударил её электрошокером и скрылся. Полицейские задержали мужчину 7 сентября. Им оказался бездомный родом из Средней Азии. Он приехал в Россию на заработки, но остался без денег, документов и жилья. Жил в лесу недалеко от дома Памфиловой. К ней в дом он хотел забраться, чтобы найти какую-нибудь еду. Его обвиняют по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый с проникновением в жилище».