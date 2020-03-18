Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Отмечается, что он обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, — цитирует ТАСС официального представителя СК Светлану Петрову.
8 ноября 2019 года спасатели
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