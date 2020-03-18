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Баронесса Шеклтон, которая занималась бракоразводными процессами Пола Маккартни и Мадонны, считает, что работы у европейских юристов скоро прибавится, так как многие пары не выдержат двухнедельной совместной изоляции. По её наблюдениям, длительное совместное пребывание супругов приводит к росту числа поданных заявления на расторжение брака.

Пиковое время наступает после длительного семейного отдыха — летних каникул и на Рождество, — цитирует KP.RU звёздного адвоката. Она предположила, что карантин, который в настоящее время объявили многие европейские страны,...