Олег Соколов Олег Соколов Фото: NEWS.ru

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Отмечается, что он обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, — цитирует ТАСС официального представителя СК Светлану Петрову.

8 ноября 2019 года спасатели выехали на вызов к реке Мойке, где был замечен барахтающийся в воде человек. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу с переохлаждением. В результате ы его квартире нашли тело аспирантки.  

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