Падение Ил-112В стало угрозой госпрограммам

Крушение опытного образца лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье может поставить под угрозу две государственные программы российской авиации. Об этом сообщило издание The Bell.

Ил-112В, по мнению журналистов, нужен российской авиации, чтобы сменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Программа по замене началась ещё в 1990-х, но возникали трудности с созданием самолёта. В 2014 году разработка Ил-112 была перезапущена по госконтракту на 8 млрд рублей за два опытных образца.

До расследования комиссии говорить о причинах крушения нельзя, но если подтвердится, что причина катастрофы в двигателе, её последствия могут распространиться за пределы программы. Дело в том, что адаптированный вертолётный двигатель ТВ7-117СТ используется и на взлетевшем только в прошлом году региональном турбовинтовом лайнере Ил-114-300, — сообщает The Bell.

Ранее стало известно, что по факту крушения самолёта Ил-112В возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.