СК завел дело из-за нецелевой траты 46 млн рублей при ремонте института МВД

https://static.news.ru/photo/7d24f268-bcfa-11ea-8889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России завёл уголовное дело на должностных лиц по факту нецелевого расходования бюджетных средств и халатности при ремонте Института повышения квалификации сотрудников МВД.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного главка СК России Ольгу Врадий, речь идёт о тратах в размере 46 млн рублей. При ремонте Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в Домодедово эта сумма была потрачена на не предусмотренные контрактом нужды.

Кроме того, должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут.

Не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций, что повлекло причинение ущерба на сумму более 10 миллионов рублей, — отметила Врадий.

Конкретных имён, в отношении кого было возбуждено дело, в ведомстве не указывают.

В настоящее время следователи устанавливают все лица, причастные к преступлению. Уже были проведены обыски и осмотрены объекты, где должны были сделать ремонт.

Как писал ранее NEWS.ru, по обвинению в нецелевой трате более 1,7 млрд рублей в 2018 году были арестованы экс-директор департамента развития МЧС Александр Томашов и бывший руководитель финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев. В связи с нецелевым расходованием средств в МЧС будут изучаться материалы о поставке самолётов-амфибий Таганрогским авиационным НПО. На это было выделено 1,74 миллиарда рублей, оборудование так и не поступило.