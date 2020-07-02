СК завел дело из-за нецелевой траты 46 млн рублей при ремонте института МВД

Следственный комитет России завёл уголовное дело на должностных лиц по факту нецелевого расходования бюджетных средств и халатности при ремонте Института повышения квалификации сотрудников МВД.
Как
Кроме того, должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут.
Не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций, что повлекло причинение ущерба на сумму более 10 миллионов рублей, — отметила Врадий.
Конкретных имён, в отношении кого было возбуждено дело, в ведомстве не указывают.
В настоящее время следователи устанавливают все лица, причастные к преступлению. Уже были проведены обыски и осмотрены объекты, где должны были сделать ремонт.
Как писал ранее NEWS.ru, по обвинению в нецелевой трате более 1,7 млрд рублей в 2018 году были арестованы экс-директор департамента развития МЧС Александр Томашов и бывший руководитель финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев. В связи с нецелевым расходованием средств в МЧС будут изучаться материалы о поставке самолётов-амфибий Таганрогским авиационным НПО. На это было выделено 1,74 миллиарда рублей, оборудование так и не поступило.
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