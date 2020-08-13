СК закончил дело обвиняемого в оргпреступности экс-министра Абызова

https://static.news.ru/photo/a7840bf8-dd42-11ea-81c0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет завершил расследование одного из самых громких и скандальных уголовных дел экс-министра Михаила Абызова о создании оргпреступного сообщества. Бывшему чиновнику и его 11 предполагаемым подельникам было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По данным следствия, Абызов руководил организованной группой, которая занималась легализацией преступных денег. Создателями ОПС помимо Абызова также являлись заместитель генерального директора ООО «Ру-ком» Максим Русаков и гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Позже к начальным обвинениям прибавились незаконное предпринимательство и легализация 30 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, никто из обвиняемых по «делу Абызова» свою вину не признал. По их словам, уже в конце этой недели фигуранты расследования начнут ознакомление с материалами следствия, которых насчитывается более 400 томов.

Ранее Генпрокуратура России направила исковое требование в Гагаринский районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Отмечается, что имущество Михаила Абызова оценивается в сумму более 32 млрд рублей.

В ведомстве сообщили, что Михаил Абызов, занимая государственную должность, в течение шесть лет (с 2012 по 2018 годы) периодически нарушал установленные законом запреты и ограничения.

По данным Генпрокуратуры, Абызов скрыл сведения о своём реальном имуществе при поступлении на госслужбу. Уже тогда он владел не менее пяти зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и иными иностранными финансовыми инструментами. Сведения об этом имуществе не декларировались в течение пяти лет. Чтобы скрыть своё имущество, Михаил Абызов записал его на подставных лиц и организовал теневые офисы в обычных жилых квартирах на Кипре и в Москве. После продажи акций ОАО «СИБЭКО» в 2018 году, Михаил Абызов получил 32,5 млрд рублей на счёт подконтрольных ему иностранных компаний, писал NEWS.ru.